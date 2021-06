Még szingli közmédia csinos műsorvezetője: A szerelemben nem köt alkut Somossy Barbara

Megosztás Tweet



Somossy Barbara napjaink egyik legdekoratívabb képernyőse, mégis a szinglik táborát erősíti. A NYÁR 21 fiatal műsorvezetője természetesen vágyik a szerelemre, de már régen eldöntötte, hogy csak akkor adja át magát az érzésnek, ha valóban az igazit találja meg egy férfi személyében – írta Bors.

A NYÁR 21 műsorvezetői: Rátonyi Krisztina, Fodor Imre, Somossy Barbara, Forró Bence (Fotó: MTI/Cseke Csilla).

Szerdán megújult formában és tartalommal indul a köztelevízió nyári magazinműsora a Duna Televízió képernyőjén, NYÁR 21 címmel. A műsorvezetők idén már összeszokott párosként térnek vissza. Rátonyi Krisztina Fodor Imrével, Somossy Barbara pedig Forró Bencével vezeti majd a napi adásokat.

A Bors Somossy Barbarával beszélgetett a magyar tenger partján az közmédia szabadtéri stúdiójában.

A fiatal műsorvezető az idei nyárnak is szingliként vág neki, de lapunknak elárulta, nyitott egy új szerelemre.

„Nem határoztam el, hogy a magánéletemet háttérbe szorítom, de így hozta ez az év is. folyamatosan voltak feladataim és álltak előttem kihívások, majd pedig jött a pandémiás időszak, ami lássuk be, nem kedvez az egyedülálló embereknek, de legalábbis nem tette egyszerűvé az ismerkedést. különösen, mivel én egy „antikiber” ember vagyok, vagyis kizárt, hogy interneten ismerkedjek” – mondta Barbara, aki számára édesapja és nagypapája tették magasra a mércét a férfiak tekintetében.

„Egy dolog biztos, nem kötök kompromisszumot a szerelemben. Van egy elvárásom az értékrenddel, a világlátással kapcsolatban, és amíg az ég nem küld egy megfelelő partnert, addig én várok türelmesen. Édesapám sportember és szoros elvek alapján éli az életét, akárcsak a nagypapám. Számomra ők ketten az etalonok. Fontos számomra az az intelligencia, humor és emberi tartás, amit ők mutattak nekem. Nem könnyű megugrani, de biztos vagyok benne, hogy vannak hozzájuk hasonló emberek. Egyébként pedig nem görcsölök a párkeresés témán, hiszen egyedül is nagyon jól megvagyok. Erre világított rá a járványidőszak is, ami felért egy önismereti tréninggel. Elindított egy belső utazáson, amit hihetetlenül élveztem” – mondta a NYÁR 21 műsorvezetője, aki idén sokkal felszabadultabban vezeti majd az élő adásokat, hiszen mára nem csupán kollégaként, de barátként is tekinthet műsorvezetőtársára, Forró Bencére.

Megújult tartalommal indul újra a NYÁR 21

A közmédia magazinműsora NYÁR 21 címmel június 16-tól látható a Duna Televízión. Medveczky Balázs csatornaigazgató a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cím megváltoztatása is utal arra a szemléletváltásra, hogy bár a központ továbbra is Révfülöp, a műsor fókusza a Balaton mellett az egész országra kiterjed majd. Így teljes képet kaphatnak a nézők a belföldi idegenforgalom aktualitásairól, mindezt élő helyszíni kapcsolások során.

A műsor naponta több turisztikai célpontról jelentkezik és beszámol a látnivalókról, érdekességekről, ezzel a képernyő előtt ülők is átélhetik az adott hely varázsát.

A 11. évad is a hazai országjáráshoz kapcsolódó témakínálattal várja a Duna nézőit hétfőtől szombatig 10.00–12.00-ig.

A NYÁR 21 a legvonzóbb programlehetőségekkel készül kicsiknek és nagyoknak, bemutatja az aktuális nyári trendeket, kedvelt kirándulóhelyeket, valamint kevésbé ismert ösvényekre is invitál.