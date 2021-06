Hajdú B. István lett a BBC kommentátorának magyar hangja

Megosztás Tweet



Hajdú B. István ezúttal a szinkronstúdióban ült a mikrofon mögé. A közkedvelt sportszakember édesapaként – ismerve a fiatalok lelkesedését a sportért és az azokat feldolgozó tartalmakért – örömmel vállalta a feladatot.

A labdarúgó Európa-bajnoksággal párhuzamosan az M2 kis nézői így autentikus szinkronban élvezhetik a közmédia június 12-én debütáló műsorát. A népszerű kommentátor a Jamie, a focicsoda című tévéfilmsorozatban Conor McNamara magyar hangjaként tér vissza a szinkronizáláshoz.

Egy ikonikus hang, amit azonnal a sportmérkőzésekkel azonosít, aki hallja. Hajdú B. István a legfontosabb hazai és nemzetközi viadalokat közvetíti évtizedek óta, de csak kevesen tudják, hogy a szinkronszakmában is tevékenykedik.

Korábban a többi között a Kútfejek című magyar mozihoz adta hangját, és idén sem csak az Eb-meccsek kapcsán hallhatjuk. Az M2 gyerekcsatorna felkérésére a Jamie, a focicsoda című angol ifjúsági tévéfilmsorozatban csendül fel összetéveszthetetlen orgánuma július 10-től.

A szinkronszerep különlegessége, hogy az eredeti sorozatban nem kisebb név alakítja a kommentátor karakterét, mint Conor McNamara, a BBC sportkommentátora, aki a Premier League mérkőzései mellett több Európa-bajnokságról és világbajnokságról közvetített.

„Az eredeti sorozat alapján adta magát, hogy itthon is kommentátor szinkronizálja a jeleneteket, hiszen fontos átadni a mérkőzések alatti hangulatot. A kerületi bajnokságot megnyerni legalább olyan fontos ezeknek a srácoknak, mint a profiknak a világbajnokságot. McNamara is közvetített már vb-döntőről, így mindketten hasonló tapasztalattal tudtuk venni ezt a feladatot, ez is adott a helyzetnek egy plusz különlegességet” – nyilatkozta Hajdú B. István az M2 gyerekcsatorna új sorozata kacspán.

A Dan Freedman könyve alapján filmre vitt történet nemcsak egy nagyon tehetséges fiatal focistáról szól, hanem bepillantást enged a kiskamaszok világába, az őket foglalkoztató problémákba, kapcsolatokba.

Jamie, a focicsoda június 12-től minden hétvégén 13.20-tól az M2 gyerekcsatornán.