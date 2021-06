Mutatunk tíz szabadvízi strandot, ahol elfelejtheti a karanténidőszakot

Megosztás Tweet



A hűvös tavasz után a június végre meghozta a strandidőt. Jó hír, hogy a természetes fürdőhelyek látogatásához nem szükséges védettségi igazolvány, csak akkor, ha egyéb szolgáltatásokat is igénybe vennénk, mint például a kempingeket. Íme tíz természetes fürdőhely, amit idén nyáron élvezhetünk.

Orfűi Kistó strand

A két hektár nagyságú homokos strand ötezer fő befogadására alkalmas, a tó fennmaradó része horgásztóként üzemel. Sportpályák, játszóterek, strandbüfék, vízibiciklizés, csónakázás. A strand 9–20 óra között várja az érdeklődőket, a jegyárakat itt tekinthetik meg.

D-Beach, Domonyvölgy

A D-Beach szombaton nyit, és megújult büfékkel várja a vendégeket. A szabadidőpark 14 ezer négyzetméternyi homokos területének különlegessége, hogy egészen tengerpartot idéző a strand partszakasza. A jegyekről itt tájékozódhatnak.

Szalki-sziget szabadstrand

A Duna-parti, ingyenes szabadstrand június 15. és szeptember 30. között, 9–19 óráig várja a fürdőzni vágyókat. Két sportpálya nyújt lehetőséget a sportolásra, lehet vízibiciklit, sport- és pihenőeszközöket is bérelni. A díjakról itt tájékozódhatnak. A tűzrakóhelyeken bográcsozásra vagy sütögetésre is lehetőség van, valamint ingyenes wifi és a büfénél televízió várja azokat, akik mégsem szakadnának el a technikától. A szigeten van szaunapark és kemping is, nyaranta pedig több fesztiválnak ad otthont, például a Rockmaratonnak.

Kalandpart, Sarud

A komplex élményközpont a Sarudi-medence partján található. A strand vízi játszótere az első és legnagyobb Közép-Európában, a trambulinpark pedig idén új esésbiztos zónákkal bővült. A sarudi Élményfalu strandja az első ökostrand a Tisza-tónál. Az árakról itt olvashatnak. Bár a vízi játszótér és az egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez külön jegyet kell váltani, érdemes érdeklődni a védettségi igazolvány szükségességéről az itt megtalálható elérhetőségeken.

Napsugár strand, Agárd A Velencei-tónál található strand június 4-én nyitott, reggel nyolc és este nyolc óra között várja a látogatókat. Kisgyermekekkel is nagyszerű választás lehet a lassan mélyülő homokos partjával, árnyékos területeivel és a játszótérrel. Az árakról itt tájékozódhatnak. Vadkerti-tó, Soltvadkert Vízibicikli-, kajak- és kenukölcsönzésre is van lehetőség. Az árakról itt tájékozódhatnak. A tó népi neve egyébként Büdöstó, aminek eredetét nem lehet tudni. Olyan feltételezések vannak, minthogy kendert áztattak vagy lovakat fürdettek benne, vagy egyszer teljesen kiszáradt, és talán innen ered az elnevezés. Ám a legvalószínűbb, hogy jódtartalma miatt kapta ezt a nevet. Tavirózsa kemping és strand, Délegyháza A Tavirózsa strand reggel nyolctól este nyolcig várja a fürdőzni vágyókat. A kemping és a strand a kutyásokat is szeretettel várja, a kutyákkal érkezők számára külön területen kutyastrand is van. Az árakról itt tájékozódhatnak. Gyömrői tófürdő A tófürdő június 12-én nyitja meg kapuit. Számos büfével és étteremmel, köztük egy hawaii hangulatú bárral várják a vendégeket, és wakeboardozásra is van lehetőség. A belépőkről itt tájékozódhatnak. Achilles strand, Győr Több sportolási lehetőség is van, az úszás mellett strandröplabda, kajakozás, csónakázás, vízibicikli, homokos focipálya, strandröplabda pálya. Az árakról itt tájékozódhatnak. Aki hosszabb ideig maradna, azt üdülőházak és szauna is várják. A gyermekek élvezhetik a játszóteret, míg a horgászat kedvelői a park melletti területen élhetnek hobbijuknak. Dunakeszi szabadstrand A Budapest-közeli Duna-parti ingyenes szabadstrand játszótérrel várja a fürdőzőket, sok árnyékos területtel. A strand bármikor látogatható a nyári szezonban. Öltöző és büfé is található a területén.

A címlapfotó illusztráció.