Fiatal raptitánok dalához kapcsolódott a Hősök

A Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorában debütált a ValMar és a Hősök közös dala, a Megjöttek a magyarok. A lendületes foci Eb-induló valósággal lelátóhangulatot teremtett a közmédia reggeli rádióműsorában.

Nem volt konkrét tervük, hogy dalt írnak a labdarúgó-Európa-bajnokságra, de egy hirtelen ötlettől vezérelve két fiatal zenész, Valkusz Milán és Marics Peti – azaz a ValMar nevű formáció – megírta az indulónak is beillő, Megjöttek a magyarok című szerzeményt.

A dal legújabb változatát elsőként a Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorában hallhatta a közönség, a premier kapcsán pedig a dalszerzők mellett a nagy múltú hiphopformáció, a Hősök vendégeskedett az adásban.

„Sok zenész olyan, mint a bolti túró, leereszt, ül a dalokon. Ez a két fiatal srác azonban brutális erőt és lendületet képvisel, így nagyon gördülékeny volt velük a közös munka. Mi éppúgy tiszteljük a régi nagyokat, mint az új úttörőket, Frenreisztől a ValMarig” – fogalmazott Ozsváth Gergely, vagyis „Mentha”, aki

komoly potenciált lát a hat éve létező, kétszemélyes zenei formációban.

„Akkor adtuk ki a dalt, amikor a kvalifikáció során kikerült Magyarország az Eb-re, később jött az ötlet, hogy felkérjük a Hősöket, dolgozzuk át együtt. Így készült el a közös, második kiadása a Megjöttek a magyaroknak. Nemrég forgattunk egy klipet is, ami pénteken debütál” – tette hozzá a ValMar rapduó előadója, Marics Peti, aki nagy rajongója a focinak, sőt, a zenélés mellett korábban maga is rendszeresen rúgta a bőrt a Honvéd játékosaként.

A műsorban bemutatkozott még a Hősök vadonatúj Ígérem című dala is, majd a Talpra magyar házigazdái azt is beharangozták, hogy június 10-én, csütörtökön az Irie Maffia folytatja az Eb-dalpremierek sorát a Bajnok című szerzeményükkel, amelyet élőben mutatnak be a Petőfi Rádió stúdiójában.

A Talpra magyarban azonban ezzel még nem ér véget az „Eb-őrület”,

hiszen a július 11-ig tartó bajnokság eseményeiről rendszeresen tudósítanak majd a műsorban, nem is akárhogy. A Petőfi Rádió a labdarúgó-Európa-bajnokság alatt minden reggel bejelentkezik majd az M4 Sport ötfős kommentátori csapatának egy-egy tagja.

A Hajdú B. István, Székely Dávid, Ujvári Máté, Varga Ákos és Varga Péter alkotta csapat az adott naphoz és mérkőzésekhez köthető legizgalmasabb és legérdekesebb történetekkel, helyszíni beszámolókkal, exkluzív információkkal szolgál majd a Petőfi Rádió hallgatóinak Bakutól egészen Koppenhágáig az Eb 11 városából.

A Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorának korábbi podcastjei visszahallgathatók a PetőfiLive weboldalon. Talpra magyar – Harsányi Leventével és Bikfalvi Tamással minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

A címlapfotó illusztráció.