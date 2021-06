Nemzetközi ritkaságok is megtekinthetők lesznek a közlekedési múzeum új kiállításán

Megosztás Tweet



A kormány legújabb döntésének köszönhetően több mint száz, a magyar közlekedés és járműgyártás szempontjából kiemelt értékű jármű és sok más műtárgy restaurálása, felújítása és újabbak beszerzése történhet meg, hogy 2026-ra felépülő, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállítótérbe az érdeklődők is megcsodálhassák a múlt egy szeletét.

A kormány a hétfőn közzétett döntésével támogatta a közlekedési múzeum programját, amelyet a közlekedési örökségünk megmentésére és gondozására dolgoztunk ki. Soha korábban nem volt ilyen átfogó és nagyszabású értékmentő program a magyar közlekedéstörténeti emlékek megőrzésében – írta Vitézy László közösségi médiafelületén.

Több mint száz, a magyar közlekedés és járműgyártás szempontjából kiemelt értékű jármű és sok más műtárgy (modellek, egyenruhák, térképek) restaurálása, felújítása és újabbak beszerzése történik meg, hogy 2026-ra felépülő új kiállítótérbe az érdeklődők is megcsodálhassák a múlt egy szeletét – tette hozzá.

Európa egyik legrégebbi alapítású közlekedési múzeuma több mint 120 éve gyarapodó gyűjteményének jelentős részét azonban korábbi, városligeti kiállítóhelyén helyhiány miatt nem tudta bemutatni a látogatóknak, az utóbbi évtizedek meghatározó járművei közül pedig több is hiányzott a gyűjteményből, például az Ikarus vagy a Ganz gyárak öröksége: 2016-ig összesen egy darab Ikarus autóbusza, egy 556-osa volt csak a múzeumnak.

Az intézmény az elmúlt öt évben önerőből, magánszemélyekkel, a városi közlekedési és a közlekedési társaságokkal összefogva gyűjtött be egy sor értékes, egykor az utcaképet meghatározó típust, a „faros” Ikarustól a Bengáli villamosig.

A múzeum az új állandó kiállítására készülve nemrég restaurálta a híres Nesselsdorfer autót is, amely nemzetközi szinten is kivételes ritkaságnak számít.

„Régóta szeretnénk megmenteni továbbá a közvélemény előtt is ismert, beomlott tetejű istvántelki csarnokban méltatlan állapotban pusztuló járművek közül azokat, amelyeket még lehetséges, illetve a vidéki vasútállomásokon álló, múzeumi gyűjteménybe tartozó szobormozdonyokat is. A kormány által jóváhagyott forrás segítségével ezekre is lehetőség nyílik” – ismertette Vitézy Dávid.

Nesselsdorfer autó (Forrás: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Facebook oldala)

Egy közlekedési múzeum mindig hatalmas műtárgyakkal dolgozik, így a program sikeréhez a múzeum raktározási kapacitásainak és restaurátorműhelyeinek fejlesztése is elengedhetetlen. A kormány 2026-ig összesen 6 674 millió forinttal támogatja a múzeum gyűjteményének restaurálását – tette hozzá.

A tervek szerint a bővített és megújított gyűjteményt 2026-tól nézhetik meg a látogatók az egykori Északi Járműjavító területén felépülő új közlekedési múzeumban,

amelyet a világhírű Diller Scofidio + Refro építésziroda tervez. Az új múzeum engedélyezési tervei jelenleg is készülnek, a munka ütemterv szerint halad. A jelentős beruházás kiviteli tervei 2022 második felére készülnek el, s ha a kivitelezésről ezt követően támogató döntés születik, az építési munkák 2023-tól indulhatnak majd meg.

Már júniusban birtokukba vehetik az Északi Járműjavító területét az érdeklődők

Azonban az egykori Északi Járműjavító területén, még az építkezés megkezdése előtt időszaki kiállítással és programokkal várja látogatóit a közlekedési múzeum júliustól, ezzel az új múzeum beruházási helyszíne is megnyílik a látogatók előtt, a régi Dízelcsarnokban pedig kiállítással és programokkal várják a látogatókat – olvasható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapján.

Az ideiglenes kiállításhoz a mozdonyok már januárban megérkeztek. Emellett részletesen bemutatják az új múzeum terveit is,

amelyeken gőzerővel dolgoznak annak érdekében, hogy az ipari örökség megőrzésével, annak világszínvonalú kortárs építészettel való kiegészítésével új kulturális negyedet hozzanak létre a kőbányai egykori rozsdaövezetben – mondta el az első vasúti járművek megérkezésekor Vitézy Dávid, a közlekedési múzeum főigazgatója.

242-es gőzmozdony (Forrás: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapja)

Az új kiállítás helyszínére öt különleges vasúti jármű érkezett január 11-én: az ikonikus 424-es gőzmozdony, a vasútvillamosítás kiemelkedő alakja, Kandó Kálmán által tervezett, már 1932-ben forgalomba állt V60-as villanymozdony, valamint egy 242-es gőzmozdony, azaz a Szellem, amely a gőzmozdonyok sebességrekordját tartja Magyarországon, illetve egy M44-es tolatómozdony, és egy CMN személykocsi. Ezeket követi január 12-én az 1935-ös Árpád gyorssínautóbusz, amely Budapest és Bécs között közlekedett. A járművek egyébként szorosan kötődnek a helyszínhez, hiszen többségüket itt javították az Északiban, az ország egykori legnagyobb vasúti járműjavítójában.

V60-as villanymozdony (Forrás: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapja)

A lehetőség, hogy a közlekedési múzeumnak újra egy saját helyszínen megrendezett időszaki kiállítása lehet – amit természetesen a vírushelyzetet és a rendelkező szabályozásokat figyelembe véve nyit majd meg a múzeum – azt is jelenti, hogy folyamatos múzeumpedagógiai és családi programokkal, időszakos eseményekkel, konferenciákkal, járműbemutatókkal, rendezvényekkel, eseményekkel várja a látogatókat a múzeum. A kiállításon a volt Északi járműjavító múltját, jelenét és jövőjét is megismerheti a közönség. Mivel a felhagyott járműjavító jelen állapotában nem alkalmas téli üzemre, az épületet nyári – kora őszi hónapokban tervezzük megnyitni, ha pandémiás helyzet megengedi.

Az Északi Járműjavító 1867 és 2009 között az ország legjelentősebb vasúti járműjavító bázisa volt. A hazai vasúti járműjavítást, járműgyártást megtestesítő, adottságaiban kiállítóhelynek kitűnően alkalmas ipari örökségi helyszínt 2017 decemberében jelölte ki a kormány az új közlekedési múzeum helyszínéül.