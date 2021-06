Exkluzív felvételek az M2 Petőfi TV-n: gyönyörű könyvtárat rejt egy budapesti épület

Megosztás Tweet



Gyönyörű, nyolcezer kötetes muzeális gyűjteményt tartalmazó könyvtárat rejt a budapesti Egyetem tér egyik épülete. Az egyedülálló bibliotéka nem fogadott eddig látogatókat, az M2 Petőfi TV stábját azonban most beengedték, a riportban látható exkluzív felvételek segítségével így megismerhető a pálos rend keze nyomát viselő gyűjtemény.

„Ez a varázslatos budapesti könyvtár a szerencsének köszönhetően a világháborús ostromot és ’56-ot is túlélte. Nemcsak az állomány, hanem a bútorzat is megmaradt, amelynek köszönhetően az élő történelmet őrzik a falak”– mesélte Pongrácz Benedek papnövendék Pataky Szabolcsnak, aki exkluzív riportjában az Én Vagyok Itt! műsorában be is járta az épületet.

„A könyvtár berendezését a pálos rend tagjai faragták ki, a bejárati kaput is. Bár a szerzetes rendet II. József uralkodása alatt feloszlatták, a tárgyak és az épület megmaradt. Igaz a freskót anno Széchényi Ferenc lemeszeltette és címereket festetett rá, de az 1990-es években helyreállították azt az eredeti állapotába” – mondta Pongrácz Benedek, aki azt is megmutatta, milyen titkos asztalokat, toll-és tintatartókat rejtenek a szekrények.

„A könyvtár állománya nyolcezer kötetből áll, főleg latin nyelvű könyvek, és a XV. század második feléből származó ősnyomtatványok találhatók a muzeális gyűjteményben” – árulta el Mészáros Ágnes idegenvezető a riportban. A könyvtár egyébként nem látogatható, de most azt tervezik, hogy bizonyos esetekben meg lehessen nézi a páratlan gyűjteményt.

Az M2 Petőfi TV riportjában IDE kattintva most bárki megnézheti ezt a különleges könyvtárat!

A címlapfotó illusztráció.