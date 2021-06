Kilencmilliárd forintot szán a kormány a Petőfi-emlékévre

Megosztás Tweet



Kilenc milliárd forinttal támogatja a kormány a Petőfi-emlékév lebonyolítását 2022-ben és 23-ban. Ebből jut majd a bicentenáriumi programokra, a vidéki múzeumok támogatására, valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Két év múlva ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját, de a megemlékezések már jövőre elkezdődnek – hangzott el az M1 Híradójában.

„Ej mi a kő! tyúkanyó, kend

A szobában lakik itt bent?”

Petőfi Sándor elrappeli egyik legismertebb versét, vagy éppen az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban vállalt szerepét láthatjuk vicces, de tanulságos animációs mese formájában.

Ezeket a tartalmakat az internetre készítette a Petőfi Irodalmi Múzeum fiataloknak. A cél az, hogy a költőt – születésének 200. évfordulójához közeledve – kicsit másképp mutassák be, mint ahogy megszoktuk.



„Szeretnénk, hogy a Petőfi bicentenáriumra kettő darab Petőfi-képregény is megjelenne. Az egyiket azt Futaki Attila világhírű képregény rajzolónk rajzolja az Apostol című költemény alapján, a másik pedig a Petőfi karaktere, Petőfi figurája szórakoztató módon” – mondta az M1 Híradójának Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Tavaly döntött úgy az országgyűlés, hogy 2022 és 2023 is Petőfi-emlékév lesz, amelyre kilencmilliárd forintot biztosít a kormány. A pénzből jut majd különféle programokra, a vidéki múzeumok támogatására és az emlékhelyek fejlesztésére is.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban megújul a költőről szóló állandó kiállítás, összenyitják a Károlyi-palota udvarát a Károlyi-kerttel és interaktív Petőfi-busz járja majd a Kárpát-medencét. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai is az emlékévhez kapcsolódnak majd.

„Az összesen 9 milliárd forintnyi támogatást két új ideiglenes kollégium fogja kezelni majd. Ezen felül az emlékév programkínálatát és magas színvonalát támogatandó, a Nemzeti Kulturális Alap a jövő évben arra fog törekedni, hogy a kollégiumok által kiírt pályázatok kapcsolódjanak ehhez az emlékévhez” – ezt Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke mondta.

Petőfi Sándor, a költőfejedelem születésének 200. évfordulója jó alkalom újragondolni a szabadságharcot megelőző időszakot

– erről már az emberi erőforrások minisztere beszélt.

„A magyar felvilágosult arisztokrácia és nemesség megborzadt attól, ami Franciaországban történt, és évtizedes beszélgetések során eldöntötték azt, hogy igen is Magyarországot át kell alakítani, az egyenlőséget meg kell teremteni” – mondta Kásler Miklós.

A járvány miatt a programsorozat tervezésénél az internet adta lehetőségeket is figyelembe veszik a szervezők. Így például online beszélgetésekkel, virtuális kiállításokkal is készülnek, és olyan pályázatokat is hirdetnek, amelyekre a művek kifejezetten számítógéppel készíthetők el.

