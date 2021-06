Tarzan-mustra: ki a dzsungel igazi királya?

Megosztás Tweet



Száztizenhét évvel ezelőtt, 1904-ben ezen a napon, június 2-án született Johnny Weissmüller magyar származású olimpiai bajnok amerikai úszó (az első, aki egy perc alatt úszta a száztíz métert), aki filmszínészként folytatta karrierjét. A filmtörténet leghíresebb Tarzanjának születésnapja alkalmából most bemutatjuk Greystoke lordjának legnépszerűbb megformálóit.

Edgar Rice Burroughs amerikai író regényfolyamának főhőse, Tarzan, a dzsungelben nevelkedett vadember első története (Tarzan, a majomember) 1914-ben jelent meg, és azonnal népszerűvé vált, a regényt pedig a megjelenése után elkezdték más médiumokra adaptálni. A képregény-megjelenések után következtek a filmek, a félig vad-, félig nemesember, tisztaszívű, intelligens és bivalyerős fickó pedig egyike lett a legtöbbet megfilmesített karaktereknek.

Elmo Lincoln

Az első Tarzan-filmre nem kellett sokat várni, már 1918-ban megjelent a Tarzan Of The Apes című fekete-fehér némafilm, amiben Elmo Lincoln alakította a vadembert. Még abban az évben leforgatták vele a The Romance of Tarzan című filmet is, mindkét alkotást Burroughs Tarzan, a majomember című regénye alapján. A húszas évek Tarzan-némafilmjeiben a dzsungel királyaként feltűnt ugyan még néhány színész (Gene Pollar a Tarzan visszatér, P. Dempsey Tabler a Tarzan fia, James Pierce a Tarzan és az aranyszőrű oroszlán, Frank Merrill pedig a Tarzan és a gyémántok című regény adaptációjában szerepelt), de a korszak leghíresebb Greystoke urasága Elmo Lincoln volt. 1921-ben, a Tarzan kalandjai című sorozatban is ő játszotta a szerepet, de évtizedekkel később is feltűnt: szerepelt az 1942-es Tarzan New Yorkban című filmben, majd az 1949-es filmben mint halász.

A némafilmek közönségének nélkülöznie kellett Tarzan későbbiekben védjeggyé vált üvöltését, helyette az irodalmi alapanyagokéhoz hű történetvezetést kínáltak az alkotók a hangosfilmkorszak merész és blőd átirataival szemben.

Johnny Weissmüller

A legtöbb filmet a Metro–Goldwyn–Mayer (MGM) és az RKO filmstúdió készítette 1932 és 1970 között. Ezekben mutatkozott be Csita (Cheetah) és Tarzan fogadott fia, Kölyök. A legtöbb filmnek nem volt irodalmi előzménye, és sokszor el is tértek az eredeti regényektől, különösen a némafilm korszak után. Sok filmben Tarzannak gondot okoz a beszéd, és az erdőben él, ellentétben a regényekkel, ahol megtalálása után Angliában vagy afrikai birtokain él, és csak akkor tér vissza a dzsungelbe, ha a szükség rákényszeríti vagy a kedve úgy tartja.

A némafilmek után következett az az ember, akinek a neve gyakorlatilag összeforrt Tarzan karakterével. A magyar származású, bánsági sváb szülőktől származó amerikai olimpikon orvosi javaslatra kezdett el úszni, kisfiú korában ugyanis elég vézna és göthös volt. Ehhez képest rendesen összekapta magát: ötszörös olimpiai bajnok úszó lett, aki hatvanhét világrekordot állított fel.

A színész közel két évtizeden keresztül játszott különféle Tarzan-filmekben 1932 és 1948 között. A legtöbben valószínűleg még ma is rá gondolnak, amikor Tarzanról van szó. Az első mozi, a Tarzan, a majomember nagy siker lett világszerte. A filmben indiai elefántokat láttak el nagy mesterséges fülekkel, és a nagy majmok bundájába színészek bújtak.

A legelső filmekhez képest az 1940-es években Weissmüller már kevésbé volt mozgékony, a látványos jelenetek a vadállatokkal küzdő vademberről lassan kikoptak, a filmek is az egyszerű tévéfilmek színvonalához közelítettek. 1976-ig vállalt még szerepeket, miközben ötször nősült. Élete végén szállodaportásként és dokkmunkásként is dolgozott. Végül rossz üzleti döntései és fényűző életmódja miatt szegényen, lesoványodva és magányosan hunyt el tüdővizenyőben, 1984-ben.

Ellen-Weissmüllerek

Weissmüller 12 Tarzan-fimet forgatott, de sztársága idején nem egyedül uralta a dzsungeldíszletet, rajta kívül hárman is magukra vették a falatka Tarzan-kosztümöt.

Buster Crabbe szintén sikeres úszó volt, és 1933-ban játszotta el a majomembert a Tarzan The Fearless című, 71 perces játékfilmben, ami egy tizenkét részes sorozat első négy fejezetét ölelte fel. A történetben Tarzan Zar követőinek városából ment ki egy idős tudóst. Az ő lánya Mary Brooks, a női főszereplő Jane nem szerepel a filmben. Crabbe később több dzsungelfilmben játszott főszerepet.

Bruce Bennett (eredeti nevén Herman Brix) is sportoló volt, futballozott és lövészetet űzött. Eredetileg a MGM őt választotta az első hangosfilmre, de egy 1931-ben készült futballfilmben megsérült, így lett Weismülleré a szerep. 1935-ben elkészítették a Tarzan új kalandjai című produkciót, amelyet Guatemalában forgattak nem mindennapi körülmények között. Bruce lelkesen csinálta veszélyes mutatványait, például igazi indákon lengett, miközben a stábban nem volt ritka a trópusi betegség és a pénzhiány. Kis fizetséggel, spórolva végül tizenkét részes sorozatként adták ki. A sorozatban Tarzan, vagyis Lord Greystoke más filmekkel ellentétben művelt úriember, így jobban hasonlít a regénybeli figurához.

Glenn Morris olimpiai tízpróbában aranyérmes sportoló volt (1936), a Tarzan bosszújában játszotta a főszerepet, amelyet 1938 januárjában adtak ki.

Lex Barker

Weissmüller után 1949-ben Barker vette át Tarzan szerepét a Tarzan és a bűvös forrásban, amelyet 1953-ig további négy dzsungelkaland követett a szicíliai harcokban megsérült háborús veterán amerikai főszereplésével. (A Tarzan’s Peril című film volt az első, amelyet egészében Afrikában – Kenyában – forgattak.) Lex Barker Tarzan-filmjeinek jellegzetessége volt, hogy a részek egyáltalán nem kapcsolódtak egymáshoz, és Jane szerepét is mindig más játszotta. Később Barker több más filmben is játszott, főleg európai produkciókban, amelyek közül a Karl May művek megfilmesítései a legnépszerűbbek. Ő volt a Winnetou-sorozat Old Shatterhandje. 1960-ban szerepet kapott Federico Fellini Az édes élet című filmjében is, ahol Anita Ekberg vőlegényét alakította.

Gordon Scott

A Tarzan színészek közül Scott volt a legizmosabb, ami nem csoda: testépítő volt és strandőrként dolgozott, amikor a medence szélén felfedezték Hollywood fürkészei.

A szerep kedvéért új vezetéknevet is kapott az elmaradhatatlan ágyékkötő és a csimpánz mellé, mivel az eredeti (Werschkul) túlságosan hasonlított a legendás előd, Weissmüllerére.

A Scott által megformált Tarzan igazi személyiségfejlődésen megy keresztül a filmek folyamán. Míg az első filmjeiben Johnnyhoz hasonlóan kezdetleges tört angolt beszél és megmarad civilizálatlan vadembernek, később – ahogy a filmek alapjául szolgáló regényben is – művelt angol úriemberré válik, aki kimondottan választékosan fejezi ki magát. 1955-től 1960-ig hat Tarzan-filmben kapott főszerepet, 1959-ben utolsó előttiként következett a Tarzan legnagyobb kalandja, amelyben szerepelt az akkor még kevéssé ismert Sean Connery is.

Miles O’Keeffe

A legérdektelenebb Tarzan-filmek a hatvanas években születtek, a majomember szerepében zsinórban olyan felejthető és elfelejtett színészekkel, mint Denny Miller, Jock Mahoney, Ron Ely, Mike Henry. A hetvenes évek Tarzan-mentesen múltak el, legközelebb már csak egy évtizeddel később forgattak a karakterrel. Az 1981-es Tarzan, a majomembert a világ legrosszabb Tarzan-feldolgozásaként tartják számon. Ráadásul nem is a Tarzant alakító kipattintott akciófilmes Miles O’Keeffe, hanem a Jane szerepében feltűnő Bo Derek miatt emlékezetes, akinek ez volt az első főszerepe, ráadásul a filmben látható meztelen jelenetei nagyban hozzásegítették ahhoz, hogy a 80-as évek egyik szexszimbólumává váljon.

Hiába hirdették a filmet úgy, mint a világ legerotikusabb kalandfilmjét minden idők leggyönyörűbb asszonyával, a mutatós színészi antitalentumok közti kémia hiányzott.

Christopher Lambert

Hollywood valójában már Weissmüller 1948-ban visszavonulása után elengedte Tarzan kezét, és több mint 35 évet kellett várni arra, hogy újra rendes mozifilm készüljön a vadember történetéről.

Lambert nevét a legtöbben valószínűleg a Hegylakó-filmekhez, közülük is inkább a szép emlékű 1986-os első felvonáshoz kötik, nem véletlenül, a francia színész ugyanis Connor MacLeodként futott be igazán, hogy aztán a Zs kategóriába navigálja bele ígéretesnek indult karrierjét.

Az egyik első filmszerepe viszont az 1984-es Greystoke – Tarzan, a majmok ura című filmben jött össze. Ez a viktoriánus kalandfilm klasszisokkal jobb volt, mint a Bo Derek-Miles O’Keeffe-féle Tarzan, nem véletlenül lett az első – ráadásul négyszeresen – Oscarra jelölt Tarzan-film, de azért mélyebb nyomokat nem hagyott maga után. Legnagyobb erénye, hogy az angol készítők megpróbálták az előző filmektől eltérően művészibb módon ábrázolni a majomember történetét. A film eleje többé-kevésbé hűen követi a dzsungelfiú felcseperedését az eredeti regény mintájára, később azonban teljesen eltér attól. Az őserdőben játszódó jelenetek, az emberszabású majmok remekül ki lettek dolgozva, a cselekmények élethűek és magával ragadók. Lambert pedig az addigi leghíresebb Tarzan volt.

A Disney-Tarzan

Miután Christopher Lambert sem tudta újra elég vonzóvá tenni a figurát, megint jegelték egy időre a majomember mostanra unásig ismert kalandjait. Meg kell említenünk viszont az 1999-es Tarzan-rajzfilmet, ami az úgynevezett Disney-reneszánsz utolsó filmje volt, és nemcsak jó bevételt hozott, de jó kritikákat is kapott. Ez volt akkoriban a legdrágább Disney-film, többek között azért is, mert olyan komputergrafikus technikákat fejlesztettek ki hozzá, amiket a későbbi filmjeiknél is alkalmaztak.

De ne kerteljünk: a legjobb Tarzan-adaptációról van szó, aminek a legtöbb élőszereplős feldolgozás a nyomába sem érhet.

A rajzfilmkarakternek eredetileg Tony Goldwyn, a Ghost szemétládája kölcsönözte a hangját, a magyar szinkronra pedig Reisenbüchler Sándort kérték fel. Noha a film 1999 júniusában jelent meg, még 2000-ben is javában vetítették a világ több mozijában. A Tarzan volt az első Disney-film, amelyben a dalok nem egy bizonyos szereplő által hangzanak el, hanem világhírű énekes énekli: Phil Collinsnak a dalok megírása is nagy kihívást jelentett, viszont hazavihetett egy aranyszobrocskát a 2000-es Oscar-gáláról. A betétdalok mindegyikét Ákos énekelte magyarul.

Alexander Skarsgård

2016-ban mutatták be a Tarzan legendáját című filmet, amiben főhősünk Greystoke lordjaként él a civilizációban, amikor Angliából nagykövetként visszaküldik Kongóba.

John Clayton egy évtizede éli a jól nevelt úriember életét a viktoriánus Angliában, így hát éppen akkor, amikor már minden jóakarója azt hinné, hogy a benne lapuló vadember végleg eltűnt, Tarzan visszatér dzsungelbéli gyökereihez, hogy autentikus imágójában vegye fel a harcot a romlott nyugati civilizáció ottani képviselete, a belga gyarmati vámpirizmus ellen.

Ebben a filmben is jócskán megkavarták a Tarzan-sztorit, pedig talán üdvösebb lett volna, ha a jól bevált irodalmi alapanyag nyomán írják meg a forgatókönyvet. Alexander Skarsgård, Stellan fia több mint tíz kiló izmot pakolt magára a forgatást megelőző négy hónapban, ezzel egyértelműen ő lett a legjobban kigyúrt Tarzan. Várható volt, hogy Hollywoodban újra előveszik a karaktert, hiszen az utolsó valamirevaló élőszereplős film 1984-ben készült Christopher Lambert főszereplésével.

Címlapfotó: Facebook