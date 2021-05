Szabad a tánc! - Ötféle hétvégi ajánlat a fővárosban

Megosztás Tweet



Az ötmillió beoltottal újabb enyhítések léptek életbe. Öt kategóriába osztva összeszedtünk olyan programokat a fővárosban, amelyeket védettségi igazolvánnyal szabadon látogathatunk újra.

Az enyhítéseknek köszönhetően számos új lehetőség nyílt meg előttünk programok terén, és úgy fest, az idő is szebb lesz, mint az elmúlt hetekben. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők újra látogathatnak zenés-táncos eseményeket, ráadásul a hétvégén gyermeknap is van, így a szervezők nem is tétlenkedtek. Akik szeretnek éjszakázni, azoknak sem kell aggódniuk, hiszen már nem kötelező éjfélig hazaérni.

Tánc, zene és éjszaka a parkban

A legfurább talán az, hogy újra mehetünk zenés-táncos eseményekre, így hát az egyik legnagyobb kültéri helyszín, a Budapest Park is egyből nekiállt a szervezésnek. Az éjszakázni vágyók pénteken három, szombaton négy tánctéren is bulizhatnak újra a parkban. A belépés csak és kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges. A jegyek a helyszín honlapján kaphatók.

Bajnokok Ligája-döntő

A Budapest Park kertmozival is készül a foci szerelmeseinek, akik ingyen nézhetik meg a BL-döntőt. Az esemény szombaton este 8 órától kezdődik. Azok a vendégek élhetnek a lehetőséggel, akik felmutatják a védettségi igazolványukat.

Gyermeknapi koncertek

A gyerekek nagy kedvence, az Alma együttes a XII. kerületi Klauzál Gábor Művelődési Központban lép fel, a Klauzál Ház kertjében, eső esetén pedig a színházteremben rendezik meg a koncertet vasárnap 15.30-tól. A gyermekek csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel látogathatják az eseményt. Jegyek itt kaphatók.

Koncertek felnőtteknek

Az Aventinus estek keretében a II. kerületi Marczibányi Téri Művelődési Központ a belső udvarán tart klubkoncertet Gerendás Péterrel szombaton este nyolctól. Jegyek a Jegy.hu oldalán kaphatók, az esemény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

A TRIP hajó teraszán pénteken CZ. K. Sebő a Platon Karatevből, szombaton pedig a BÖBE ft. Gyarmati Fanny akusztik lép fel. Mindkét esemény ingyenes, a este hattól engedik be a vendégeket, a koncertek este héttől kezdődnek. A belépés csak védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges.

Madách Színház

Bár a színházak nyitására a négymillió beoltott óta van lehetőség, vannak színházak, amelyek későbbre tették a nyitást. A Madách Színház pénteken nyitja tetőteraszát, ahol Színház, szerelem, és… címmel pénteken és szombaton 20.30-tól Fonyó Barbara és Csengeri Attila, Az operaház fantomja sztárjai lépnek fel. Kapunyitás este nyolctól van, felnőttek csak védettségi igazolvánnyal, kiskorúak pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel vehetnek részt az eseményen. Jegyek a Madách Színház honlapján kaphatók.

