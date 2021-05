Hollywoodi filmekben a magyar zászlókészítő munkái

Megosztás Tweet



Édesapjától örökölte és tanulta meg a zászlókészítés mesterségét Kószó András, akinek munkái olyan filmekben láthatók, mint a Vörös veréb, a Terminátor vagy a Radioactive. Hogy miként érkezett a filmes felkérés, arról részleteket árult el Kószó András a közmédia Librettó című műsorában, amelyben nemcsak mesterségéről, hanem hobbijáról, a fotózásról is fedett fel titkokat.

„Pár éve megkeresett egy filmes vállalat, amelyik külföldről rendelt zászlókat a filmekhez, de összehasonlításként kért tőlünk is néhány munkát. Minőségük miatt a miénket jobban tartották, azóta pedig folyamatosak a felkérések. A Vörös veréb, a Terminátor: Sötét végzet, vagy a Radioactive mellett, legutóbb a KLM légitársaságról forgatott filmhez is készítettem zászlókat. A megrendelés során kapok egy papírt, amire pontosan le van rajzolva, hogy mit szeretnének viszontlátni” – árulta el a Librettóban nem mindennapi munkájáról Kószó András, aki a műsorban azt is elmesélte, hogy mestersége mellett édesapjának köszönheti hobbiját, a fotózást is.

„Apukám nagyon szeretett repülni és sokszor elvitt magával, fentről pedig egy teljesen más világot ismerhet meg az ember” – mesélte a magát hobbifotósnak valló Kószó András, aki eldugott helyeket felfedezve légi fotókat készít, teljesen más szemszögből mutatva a tájat. Magyarország szépségeiről most filmet is forgat, amelynek első képkockáit a Librettóban láthatta a közönség.

Címlapfotó: M5