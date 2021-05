Huzella Péter: A veszteség értette meg velem, hogy megbecsüljem a szüleim generációját

Családi öröksége előre meghatározta, hogy művész legyen, ő azonban építészként csöppent bele a munka világába. Huzella Péter a pályaválasztás kihívásai mellett zeneszerző édesapjáról, Huzella Elekről és elvesztéséről is vallott a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. Most először apja Kodály Zoltánhoz fűződő viszonyáról is mesélt.