Ellopták Mária skót királynő rózsafüzérét, amelyet kivégzésekor viselt

A kincset péntek éjjel vittél el a West Sussex megyei kastélyból – számolt be róla a BBC hírportálja. A lopott tárgyak között szerepelnek a koronázási csészék, melyeket Mária királynő (1542-1587) adott a ceremóniamesteri udvari tisztség korabeli viselőjének.

A kastélyt kedden nyitották újra a látogatók előtt. Szóvivője szerint felbecsülhetetlen történelmi értéket képviselnek a hiányzó kincsek.

A személyzetet péntek éjjel értesítették a behatolásról, miután megszólalt a betörést jelző riasztó.

A BBC-nek nyilatkozó nyomozó szerint a bűntényhez köthető a közelben megtalált, kiégett négykerék-meghajtású autó.

Mária királynő rózsafüzére nem anyaga miatt érték, hanem azért, mert a nemzet pótolhatatlan öröksége – magyarázta a kastély szóvivője.

– tette hozzá.

Az egész nemzet elleni bűntettnek nevezte az esetet a térség parlamenti képviselője, Andrew Griffiths.

The gold 'Penicuik Jewels' date from the late 16th century and are said to have belonged to the Queen. They were long preserved by the Clerks of Penicuik, connected to her through marriage, as relics of Mary.

Given the provenance, it's likely that the connection is true.

(2/10) pic.twitter.com/Vbf0aCOQ7L

— National Museums Scotland (@NtlMuseumsScot) December 7, 2018