Muflonhúsból készülhet Magyarország étele

Idén is megrendezik a Kárpát-medence legjobbjait felvonultató Magyarország étele szakács versenyt. Az idei lesz a negyedik megmérettetés és most is a vidék ízei köszönnek vissza, természetesen hazai termelők alapanyaginak felhasználásával – hangzott el az M1 csatorna Ma Reggel című műsorában. A műsor vendége Asztalos István az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke volt.