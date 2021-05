Országos dalpremier: a Petőfi Rádión debütált az Eb hivatalos dala - VIDEÓ

Megosztás Tweet



A Petőfi Rádióban lehetett először hallani az idei labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos dalát, amelyet Martin Garrix holland lemezlovas és Bono, a U2 frontembere készített.

Május 14-én jelent meg Martin Garrix legújabb zenéje, a labdarúgó Eb hivatalos dala, amely a „We Are The People” címet viseli. Az eseményt, története során először Európa-szerte 11 városban rendezik meg.

„A bajnokság hivatalos dala egyfajta hidat képez, egyrészt a különböző helyszínek között, másrészt bebizonyítja, hogy a zene különböző generációkat is képes összefogni” – mondta a dalpremier előtt Iller Bálint műsorvezető a Petőfi Rádió Eszembe jutottál című műsorában. A dal zenei alapját ugyanis a 24 éves holland DJ, Martin Garrix készítette, az idén 61. születésnapját ünneplő Bono, a U2 frontembere pedig énekel benne.

Már 2019 októberében kiderült, hogy Martin Garrix írja a 2020-as Európa-bajnokság hivatalos dalát, mikor az amszterdami Dance Event zenei fesztiválon Garrix váratlanul az Európa-bajnoknak járó Henri Delaunay-kupával a kezében kisétált a színpadra.

„Óriási megtiszteltetés, hogy engem kértek fel az Európa-bajnokság hivatalos dalának elkészítésére. Nagyon várom már, hogy mindenki hallja. Remélem, hogy a dalom segítségével mindenki úgy érzi majd, hogy ő is az esemény részese” – nyilatkozta akkor a holland lemezlovas.

A tavalyról egy évvel elhalasztott Eb-t június 11. és július 11. között rendezik. A Puskás Aréna a tervek szerint három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. A magyarok csoportellenfelei a címvédő portugálok, valamint a legutóbbi két világbajnokság győztesei: a franciák és a németek lesznek.

A Petőfi Rádió műsorai 60 napig elérhetőek a Médiaklikk felületén.

A Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People című Eb-dal klipjét Martin Garrix hivatalos Youtube-csatornáján meg is lehet nézni.