Európa és Egyiptom leigázása után a magyar nemesi sereggel is összecsapott Napóleon

Napoleone di Buonaparte néven látta meg a napvilágot 1769. augusztus 15-én a korzikai Ajaccióban, egy olasz származású kisnemesi családban. Napóleon rendkívül tehetséges és becsvágyó volt, de a közhiedelemmel ellentétben nem gyötörte kisebbségi komplexus, vagy ha gyötörte is, nem termete miatt. A korban ugyanis átlagos magasságúnak számított, „a kis korzikai” képe a róla megjelent, gunyoros brit karikatúráknak köszönhetően terjedt el.

A párizsi katonai akadémia elvégzése után, 1785-ben lett tüzér hadnagy. A forradalom 1789-es kitörése után visszatért Korzikára, de a helyi politikában nem tudott érvényesülni, és 1793-ban nincstelenül kellett Toulonba menekülnie.

Az akkor angol kézen lévő touloni kikötőt az általa irányított tüzérség révén sikerült visszafoglalni, ezért 24 évesen tábornokká léptették elő.

Feleségül vette mentora volt szeretőjét

Az olasz hadszíntérre vezényelték, de a jakobinus diktatúra bukása után helyzete bizonytalanná vált, rövid időre őrizetbe is vették. Az újabb nagy lehetőség 1795 őszén érkezett el, amikor a direktóriumot vezető Paul-François Barras őt bízta meg a Párizsban kirobbant monarchista felkelés leverésével. Napóleon könyörtelenül beleágyúzott a tömegbe, jutalma ezért a belföldi erők főparancsnoki tiszte lett.

Napóleon ettől fogva Barras támogatását élvezte, olyannyira, hogy az ő volt szeretőjét, Joséphine de Beuaharnais-t vette feleségül – igaz, valóban szerelmes volt a nála hat évvel idősebb kreol szépségbe. Bonaparte a mézeshetek után Itáliába indult, ahol demoralizált, rongyos seregét a zsákmány reményének felcsillantásával hetek alatt ráncba szedte, és tönkreverte az osztrákokat.

A csatatéren bátorságról, a tárgyalóasztalnál diplomáciai és politikai érzékről tett tanúságot, Párizsba töméntelen hadizsákmánnyal érkezett vissza. A direktórium 1798-ban Egyiptomba küldte az angolok ellen, elfoglalta Kairót, a francia flotta azonban az abu-kíri csatában vereséget szenvedett, és Napóleon csak nehezen tudott visszavergődni a francia partokra.

Napóleon 1802-ben örökös konzullá választatta magát, majd két év múlva egy britek támogatta rojalista összeesküvés leleplezése után úgy döntött, hogy monarchiát alapít.

Julius Caesar példáján konzullá, majd császárrá választatta magát

A császári címet a szenátus „ajánlotta fel” neki, az ezt szentesítő népszavazás után a koronát 1804. december 2-án helyezte – az erre az alkalomra Párizsba szólított VII. Pius pápa jelenlétében – a saját fejére. Vele együtt mindenki lépett egyet előre, családjának tagjai császári hercegi címet kaptak, új nemességet kreált, tábornokait pedig marsallá nevezte ki.

A tőle megszokott lendülettel alakította át Franciaországot: centralizált közigazgatást épített ki, a megyék élére prefektusokat állított. Intézkedett a központi bank felállításáról, szigorú adórendszert vezetett be, konkordátumban rendezte az állam és egyház kapcsolatait.

A zseniális hadvezér sorra verte meg az ellene összekovácsolt újabb és újabb koalíciókat, győzelmet aratott Ulmnál és Austerlitznél (1805), Jénánál (1806), Friedlandnél (1807) és Wagramnál (1809). 1807-ben Nagy-Britannia – amely ellen 1803-tól kontinentális zárlatot rendelt el – és Portugália kivételével minden európai ország szövetségese vagy vazallusa volt, egy-egy testvére ült a nápolyi és holland, a vesztfáliai, a spanyol és a nápolyi trónon. 1809-ben Ausztriába is bevonult, és seregei élén Győrnél „mellékesen” szétverte az utolsó magyar nemesi felkelést.

A hatalmának tetőfokára érkezett Napóleon elvált a gyermektelen Joséphine-től, és számításból Mária Lujzát, I. Ferenc osztrák császár lányát vette feleségül. 1811-ben született meg fia, a „Sasfiók”, akit azon nyomban római királlyá nevezett ki.

