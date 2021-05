Boldog Birodalom napját! – Ma van a nemzetközi Star Wars nap

Megosztás Tweet



Május 4. a hivatalos Star Wars nap, az univerzum rajongóinak örömünnepe. De miért pont május 4. lett a dátum? És mi köze ehhez a briteknek?

A Star Wars immár több mint negyven esztendeje tartja lázban és köti össze a legkülönfélébb embereket. A kezdetben háromrészes saga köré mára igazi kultusz épült és aligha van olyan ismerősünk, aki ne tudná, kicsoda Darth Vader.

Regényekkel, számítógépes játékokkal, sorozatokkal, képregényekkel és számos mozifilmmel is bővült az elmúlt négy évtized során a Star Wars univerzuma, így nem csoda, hogy folyamatosan éberen tartják közönségüket. A legnagyobb bejelentések vagy épp megjelenések rendszerint a május 4-i Star Wars napon történnek.

„A május negyedike legyen veled”

A dátum eredete egy angol szójáték. A filmek visszatérő mondata, „Az Erő legyen veled!” eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!”, amit könnyen „May the fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani.

A szójáték a Csillagok háborúja IV: Egy új remény 1977-es bemutatója után két évvel lett ismert. 1979. május 4-én, Margaret Thatcher, az Egyesült Királyság első női miniszterelnökének megválasztása után pártja a következő hirdetéssel köszöntötte a London Evening News-ban: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations."

Az évek során a már május 5-ét is bevonták az ünnepbe az előzménytrilógia harmadik epizódjára, a Sithek bosszújára (Revenge of the Sith) utalva és azon a napon is ünnepelnek (Revenge of the Fifth).

A tavalyi Star Wars napon zárták le az akkor már 12 éves múltra visszatekintő Clone Wars sorozatot, ugyanis az utolsó epizód megjelenésének időpontját május 4-re időzítették, továbbá aznap lett elérhető a Disney+ streaming-szolgáltatásában a Skywalker kora című, kilencedik epizód is.

Az idei Star Wars napon bemutatják a Bad Batch című animációs sorozat első részét,

amely a Clone Wars záróévadában megismert speciális, génhibás klónokból álló osztag történetét mutatja be a Köztársaság bukása és a Birodalom felemelkedése idején.

Nem áll meg az élet a messzi-messzi galaxisban

A franchise az ellentmondásosra sikeredett folytatástrilógia és az önálló spin-off filmek után sem hagyja magára a rajongókat. Az évtized egyik nagy projektje a Köztársaság Fénykora nevet viseli, amely egyfajta multimédiás történetmesélés lesz, melynek kezdetét egészen 200 évvel Baljós Árnyak eseményei előtt veszi fel.

A The Mandalorian című sorozat elsöprő sikere után számos új sorozatot is bejelentettek, így a messzi-messzi galaxis még több történetével és még több időszakával ismerkedhetünk meg.

A Birodalom napja

Május 4. azon túl, hogy hivatalos Star Wars nap, egyes rajongók (attól függően, hogy az Erő melyik oldalával szimpatizálnak) olykor a Birodalom napjának nevezik.

A birodalom napja kifejezés a valóságban is ismert a Brit Birodalomból, csak ott éppen május 20-ra esett (később a Brit Nemzetközösség napjára változtatták).

A sors furcsa fintoraként épp május 20-án mutatták be a Birodalom visszavág című epizódot, így a Birodalom napja is újjáéledt.

De a Star Wars Rebels című sorozatból megtudhattuk, hogy a messzi-messzi galaxisban is van Birodalom napja, nevezetesen, amikor Palpatine kikáltotta az első Galaktikus Birodalmat a Sithek bosszúja című részben. A Birodalom napját az univerzumban minden évben megünnepelték szerte a Palpatine fennhatósága alá tartozó területeken leginkább katonai felvonulásokkal és az Uralkodó beszédeinek vetítésével.

De bárhogy is nevezik, akár Birodalom napjának, akár az Erő ünnepének, május 4-e minden Star Wars-rajongó szívében különleges helyet foglal el.