Száznál is több kultúrkincs kerül képernyőre a magyar film ünnepén

Április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film, A táncz. Azóta minden időszakban kiemelkedő filmes tehetségek alkottak, akik hazai vagy nemzetközi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet. A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére televíziók és streamingszolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online.

„A magyar film napjának jelentősége, hogy felhívjuk saját magunk és a fiatalok figyelmét, hogy milyen elképesztő kultúrkincs van a kezünkben, hiszen kevés országnak van folyamatos filmgyártása százhúsz éve” – mondta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Hozzátette, a magyar film napja alkalmából bemutatott alkotások százhúsz év történelmét is mutatják be, hiszen nemcsak olyan filmek készültek, amelyek a képzelet szüleményei voltak, hanem olyanok is, amelyeket irodalmi vagy történelmi háttér alapján forgattak.

„Tulajdonképpen az identitásunkról szól ez a százhúsz év, hiszen megmutatja, hogyan éltek elődeink”

– fogalmazott.

A közmédia április 30-án kiemelt, gazdag kínálattal készül, még az M2 gyerekcsatorna is legendás magyar rajzfilmekkel készül.



Több filmet is vetítünk többféle csatornán. Törőcsik Maritól több film is látható lesz, a Duna TV-n délután a Körhinta, este pedig az Aurora Borealis kerül adásba. Mindkét film emblematikus darabja a magyar filmművészetnek – emelte ki Daru Gábor, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. stratégiai irodavezetője.

Hozzátette, a délelőtt folyamán végig magyar filmeket vetítenek majd, és Oscar-díjas alkotások is képernyőre kerülnek.

A közmédia küldetésének mindig is része volt a magyar játékfilmek bemutatása. Ezek az alkotások elsősorban a mozikban mutatkoztak be, de másodsorban a televízióban, és

sokszor egy-egy magyar művészfilm a televíziós bemutatáson keresztül jutott el a nézők tömegéhez, valamint a különböző generációkhoz

– hangsúlyozta.

A közmédia mellett a kereskedelmi filmcsatornák, sőt a streamingszolgáltatók is bekapcsolódtak a magyar film napja ünneplésébe. A „magyar Netflix”, a Filmio is széles kínálattal készül.

„Tulajdonképpen száz magyar filmet mutatnak be különböző csatornák, és természetes, hogy a tavaly létrehozott Filmio is ingyenesen megtekinthetővé tesz hazai alkotásokat”

– mondta Káel Csaba, aki egy új kezdeményezésről is beszámolt. Sok olyan magyar film van a „hőskorból”, amelyeknek nincs meg teljesen a kópiája. A Nemzeti Filmintézet elindított egy honlapot, amelyen ezek közül 120 alkotásról tekinthetők meg korabeli fotók.

Mozgókép múzeum a magyar kultúrkincseknek

„A magyar filmek 120 éve velünk vannak, idézgetünk belőlük, felhasználjuk a poénokat, ezért renkivüli kultúrkincsnek számítanak. Ezért azon is dolgozunk a Nemzeti Filmintézetben, hogy legyen ezeknek az alkotásoknak egy dedikált múzeuma. Elkezdtünk dolgozni a magyar mozgókép múzeumon, amelyben szeretnénk bemutatni az elképesztően gazdag mozgóképes kincset, ami teljesen hasonlatos a magyar irodalmi vagy zenei örökséghez” – fogalmazott Káel Csaba a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormánybiztos a rádiós interjúban beszélt a magyar filmszakma gazdag múltjáról, stabil jelenéről és reményteli jövőjéről, valamint az is kiderült, hogy miben különbözik a hazai filmgyártás más nemzetekétől.

