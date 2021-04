Nézze meg az újszülött budapesti kiselefánt első lépéseit – VIDEÓ!

Megosztás Tweet



Rutinos anyuka, problémamentes születés. Hanga Zoltánt, az állatkert szóvivőjét kérdeztük a különleges eseményről, és az elefántcsalád első közös élményeiről.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1875 óta tartanak elefántokat, de a mostanival együtt eddig mindössze nyolc kiselefánt született az állatkertben. Ez is mutatja, hogy nem mindennapi esemény volt, amikor harmadszorra is anyuka lett Angele. A szombaton, hajnali 5 óra 9 perckor történt ellésről ma számolt be az állatkert.

Hanga Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy gond nélkül lezajlott a szülés, az elefántok körül nem is volt dolguk az állatkert munkatársainak.

„A vajúdás sem volt hosszú, bár általában az elefántok viselkedésén már több órával vagy akár egy nappal korábban láthatók a közelgő esemény jelei, most csak közvetlenül az ellés előtt utaltak jelek arra, hogy valami készülődik. Ez azért is lehetett, mert rutinos az anyuka”

– mondta el az állatkert szóvivője.

A most született kiselefánt anyjával (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)

Az ellés után is problémamentesen volt a folyamat. Az állatkert által közzétett videón is látszik, hogy mintha az anya első dolga az lenne, hogy az újszülöttet megrugdossa. Valójában ez teljesen normális viselkedés az anyaelefántoknál, így tudják a magzatburkot eltávolítani a kicsiről.

Ezután még egy dolognak kell megtörténnie, hogy egészen megnyugtató legyen a helyzet: a kiselefántnak meg kell találnia az emlőket, és el kell kezdenie szopni. Szerencsére ez is gond nélkül, néhány órával a születés után megtörtént.

(Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)

Előző cikkünkben beszámoltunk arról, hogy egy különleges módszerrel határozták meg a születendő elefántborjú nemét. Az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen végzett kísérleti vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy valószínűleg nőstény lesz az újszülött.

Az állatkert által közzétett felvétel az ellésről, és az első időszakról:

Ez a kérdés azonban még mindig nyitott. Hanga Zoltán elmondta, hogy bár vannak sejtéseik, még nem tudnak biztos választ adni.

Egészen közelről meg lehetne határozni a kiselefánt nemét, de az állatkert munkatársai még csak távolabbról figyelik az állatokat, hogy felesleges ingerekkel ne zavarják őket.

A családi élet is harmonikusan alakul a szóvivő szerint, a három éves báty, Arun kedvesen érdeklődik az újszülött iránt. A kiselefánt másfél napos korában volt először kint a kifutón, az anyaelefánttal és bátyjával együtt. Akár csak a vadonban, itt is vigyáznak a nagyobb elefántok az újszülöttre.

Családi idill. Angele, az anyuka, a most született kiselefánt és Arun, a hároméves báty (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)

Természetes körülmények között az apaállatok nem vesznek részt az utódnevelésben, sőt, a családi életben sem, ezért az állatkertekben is az a szokás, hogy az apákat különválasztják a kiselefántoktól. Ez megtörtént most is, az apa, Assam a szomszédos kifutóban él jelenleg. Azonban a szóvivő beszámolt arról, hogy az apa rálát a családra, már meg is látogatták. Assam kedvesen meg is szagolgatta az újszülöttet a kerítésen keresztül.

Az alábbi videóban pedig a kiselefánt első lépéseit láthatják a kifutón: