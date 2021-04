Széll Tamás és Anger Zsolt elhozta a nagyvilág legnépszerűbb receptjeit

Megosztás Tweet



Széll Tamás és Anger Zsolt gasztronómiai utazásra indultak a konyhában.

Mindenkinek megvan a maga kedvenc nemzetiségi konyhája, aminek fogásait anélkül tudja megenni nap mint nap, hogy egy kicsit is unná. Kinek a kínai, kinek a mexikói, de egy dolog kétségtelen. A legnépszerűbb ételek világszerte az olaszokat dicsérik, és nem is alaptalanul. Minimális hozzávalókból, olykor három-négyből már olyan mennyei vacsorát lehet készíteni, amit a család és a vendégek is biztosan ötcsillagosra értékelnek majd.

A Főmenü séfje és hobbiséfje ezúttal nemzetközi vizekre evezett, és elhozta a nagyvilág legnépszerűbb receptjeit. Széll Tamás szaftos rizottót készített kagylóval, míg Anger Zsolt az amerikaiak és az olaszok „szerelemgyermekét”, a carbonara spagettit álmodta tányérra. Közös projektjük ezúttal a világ számos pontján hatalmas népszerűségnek örvendő hamburger volt, amihez házi buci dukált.



Főmenü – minden szombaton 17 órától a Duna Televízió műsorán!