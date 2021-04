Öt emlékezetes Shakespeare-film az elmúlt tíz évből

Az angol dráma legnagyobb alakja, William Shakespeare nem kevés művet hagyott hátra, köztük harminckilenc színdarabot és 154 szonettet. Rengeteg világhírű művéből készült filmadaptáció, például a Rómeó és Júliából, a Hamletből, Macbethből vagy V. Richárdból, valamint életét is feldolgozták. Most öt ilyen filmet mutatunk be az elmúlt tíz évből.