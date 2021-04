Csónakkal közlekedtek egykor Szeged lakói

Megosztás Tweet



Ott, ahol a Tisza összetalálkozik a Marossal, az Alföld legnagyobb városa, Szeged öleli a folyót. Bár a város a Tiszának köszönheti a létét, és képtelenek is lennének egymástól elszakadni, együttélésük mégis sokszor viharos volt: gyakran pusztítottak itt árvizek, a legnagyobb épp 142 éve öntötte el Szegedet.

Az 1913–30 között épült Fogadalmi templom (Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, szegedi dóm) a Dóm téren (Fotó: MTI/Molnár-Bernáth László)

A kedélyek aztán csillapodtak, összeszokott és egymáshoz öregedett város és folyó. A szabályos körutak és sugárutak az újjáépítők városteremtő erejét hirdetik. Az utcák elrendezésének köszönhetően itt minden gyalog is könnyen elérhető, ám nem mindig volt ez így.

Szeged lakói a 15. században még csónakkal közlekedtek az egyes városrészek között,

a település ugyanis a Tisza árterületének különálló szigetein jött létre.

„Alapvetően nem is egy szigetről beszélhetünk, hanem több kisebbről. A három legnagyobb kiterjedésű lett a későbbi Felsőváros, az Alsóváros, illetve a Belváros” – mondta Molnár Csilla régész az M1 Itthon vagy! című műsorában.

Szeged városmagja a sáncokkal megerősített ősi Palánkban, a mai belváros területén született. A Tisza partján ma már csak apró részletét láthatjuk annak a hajdani várnak, amely több évszázadon keresztül féltőn óvta Szeged lakosságát. Egyetlen megmaradt tornya az egykori vár méretéről is árulkodik.

A krónikák szerint

Hunyadi János és Mátyás király is gyakran megfordult a várfalak között.

Ám a török kiűzése után kétfejű sas került a bástyatoronyra, és a vár lassanként elvesztette hadi jelentőségét.

A 19. század közepén már csak a várbörtön lakóiról, főleg a zsiványok fejedelméről, Rózsa Sándorról volt híres. A szegedi várban működő egykori börtönéletről meglepő tárgyak mesélnek.

„Az egyik legérdekesebb a rabkártyák. Aminek bár hangzatos a neve, végtelen egyszerű dolog. Régi újságlapokra a saját vérükkel festették fel a kártyapaklinak a mintáit, és ezzel játszottak, ezzel ütötték el az időt a rabság alatt” – magyarázta Molnár Csilla.

Míg a vár lassú hanyatlásnak, a körülötte lévő Palánk rohamos növekedésnek indult: német iparosok, görög boltosok emlékét őrzik a régi városmag épületei.

A tehetős kereskedők az 1870-es években egymást túllicitálva építették hivalkodó házaikat, létrehozva Szeged egyik legismertebb eklektikus épületegyüttesét.

A víz előtti bérházak közül a Kiss Dávid-palota az egyik legkedvesebb.

A leghíresebb erkéllyel a szembeszomszéd Kárász-ház dicsekedhet: 1849-ben ugyanis Kossuth Lajos itt mondta el utolsó nyilvános beszédét.

Az akkor összegyűlt hatvanezres tömeg nem sejtette, hogy pár évtized múlva a Palánknak mindössze néhány épülete éli túl a nagy árvizet.

A szegedi nagy árvíz pusztítását követően a gyors és látványos első újjáépítési hullám 1884-ig befejeződött. A megerősödő polgárság az árvíz utáni újjáépítésnél kimaradt foghíjtelkeken hatalmas bérpaloták építésébe kezdett,

így született a Kárász utca és a Dugonics tér sarkán álló, Magyar Ede tervezte Unger–Mayer-palota is, jellegzetes tornyos sziluettjével.

A maga idejében az Unger–Mayer-palota volt Szeged második legmagasabb épülete. Lakóit központi porta fogadta, de lift és modern szemétledobó is működött a Párizs hangulatát idéző házban.

Az 1920-as években a földszinten főtt a fekete a híres Corso kávéházban Juhász Gyula, József Attila és a kor újságíróinak kedvelt törzshelyén.

Ekkor épült meg a református palota és a tehetős polgárság részére az új Wagner-palota U alakú épülettömbje is.

A szegedi Reök-palota (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Szeged talán legszebb ékköve:

a Reök-palota, amely európai viszonylatban is a szecesszió egyik legszebb képviselője.

A Dóm tér, amely nyaranta a Szegedi Szabadtéri Játékok otthona, archaikus hangulatú árkádsoraival a velencei Szent Márk teret idézi, sokan úgy mesélik, ott egykor apácák korzóztak.

Ma már csak a 11. századi Dömötör-torony őrzi a középkor emlékét, amely Szeged legidősebb ma is álló építménye, egykor a Dóm helyén álló templom része volt. A többi itteni kő, üveg és vas Rerrich Béla műépítész páratlan forma- és stílusérzékét, illetve a szegedi art decót hirdeti.

Az art deco stílusában épült a város legrégebbi filmszínháza, a patinás Belvárosi mozi is,

ami 100. születésnapjára teljesen megújult. Sok film és sok év pergett ott le, mindenki őriz egy kedves emléket róla.

A város Oscar-díjas szülöttéről elnevezett Zsigmond Vilmos-terem nemcsak filmek, színházi előadások, koncertek és közönségtalálkozók helyszíne. A látogatók előtt megnyitott új terekben mozitörténeti és filmtechnikai kiállítás is helyet kapott.

Minden város szíve, központi tere a piac. Nincs ez másként Szegeden sem. Színes kavalkádjával, sajátos hangulatával a Mars téri vásárcsarnok sokak kedvence, ahogyan Vukoszávlyev Gyurica is, aki már harminc éve süti a lángost a városban.

A családi vállalkozásban fiával együtt több, mint húszféle lángost készítenek. A helyiek körében a legnépszerűbb a sajtos-tejfölös és a sonkával-sajttal töltött, de nem vetik meg a velőst, a pirított csibemájast és a párolt káposztás lángost sem.

Az árusok számára hajnali négykor nyílnak meg a kapuk, ekkortól lehet bejutni a 2011-ben elkészült impozáns Nagycsarnokba, a két kisebb – Anna és Irén nevet viselő – keresztcsarnokba és az asztalos szabad területre.

Az 1800-as évek első felében még a Széchenyi téren, a mai városháza előtt osztozkodott a legtöbb piaci árus, de idővel szinte minden forgalmasabb téren kínálták portékáikat a szegedi belvárosban.

A Klauzál tér Szeged belvárosában, háttérben a Fogadalmi templom tornyai (Fotó: MTI/Molnár-Bernáth László)

Szeged egyik leghíresebb piaca a mai Roosevelt téren, a Közművelődési Palota előtt működött. Ide a Maroson át hajóval hozták az árut. A belvárosi hídfő környékét szekerek és sátrak népesítették be, a másnapi heti piacra készülők esténként gyertyafény mellett virrasztottak.

Szeged városnak többfajta szabályrendelete is volt, mindig szabályozták ezeket a piaci formákat egészségügyi szabályok is. Például a kóstolásra nyújtott falatot vagy ételt már nem lehet visszatenni az árusított portékába, vagy éppen le kell takarni, hogy védjék azokat az élelmiszereket, amiket árusítanak. Vagy éppen az is benne volt az egyik paragrafusban, hogy a vevőre kiabálni nem szabad, és trágár szavakkal sem szabad illetni.

A piacok meghatározó szerepet játszottak nemcsak a város fejlődésében,

de arcvonásainak alakításában is. Szeged múlt századbeli, rohamos fejlődése vállalkozó szellemű lakóinak és az idevalósi piacosoknak, kereskedőknek is köszönhető.



Bár most piac működik körülötte, a Szent István téri víztorony létét nem a kereskedésnek, hanem a város növekvő vízigényének köszönheti. A szegediek által csak Öreg Hölgynek becézett ipari műemlék egyszerű, ötletes fölépítésével, puritán dísztelenségével a mérnöki lelemény mintaképe.

Az Öreg Hölgy immáron 117 éves, köszöni, jól van, annak ellenére, hogy

átadása óta még egyszer sem pihent.

Pezseg benne az élet, ami talán annak is köszönhető, hogy belseje szódamúzeumot rejt. Az ott látható 160 palack mindegyike Bánffy István szódásmester gyűjtése.

Ha félretesszük kicsit a turistalátványosságokat részletező útikönyveket, és az igazi Szeged arcát szeretnénk meglátni és megszeretni, elég csak nyitott szemmel csavarogni a városban. Az épületek magukért mesélnek.

A címlapfotó illusztráció.