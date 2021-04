Spájzból mentett maradékok a Főmenü konyhájában

Megosztás Tweet



Széll Tamás és Anger Zsolt receptjeivel semmi nem megy kárba.

“Sanyarú körülmények között elfogadható ragut készíthetünk egy katonai derékszíjból is” – állítja a színművész úr, de aggodalomra semmi ok, adásunkban öv helyett, inkább főtt csülök, sült csirke és zöldség maradékokat dobáltak a fazékba a konyha ördögei.

Sajnos a világban mindenütt, így hazánkban is, naponta több ezer tonna élelmiszert dobunk ki a szemétbe, ezért is olyan fontos, hogy amit lehet hasznosítsunk fel a hűtőből. Szakácsaink bebizonyították, hogy semmi nem lehetetlen és a legegyszerűbb hozzávalókból is fantasztikus ebédet lehet készíteni anélkül, hogy a házat elhagynánk, csupán a spájz kincseiből.

Széll Tamás egy mennyei sonkás-sajtos tésztát varázsolt maradékokból, míg Anger Zsolt mexikói fogást készített a Főmenü műsorában. A közös főzés sem maradt el, hiszen igazi autentikus francia hagymaleves került az asztalra a séf és a hobbiséf jóvoltából.



Főmenü – minden szombaton 17 órától a Duna Televízió műsorán!