Hazai remekművekkel ünnepli a közmédia a Magyar Film Napját

Április 30-án, pénteken a közmédia egésznapos műsorfolyammal készül, benne a legnagyobb nevekkel és tévépremierekkel. A Magyar Film Napján a hazai filmgyártás gyöngyszemeit, kiemelkedő alkotók munkáit láthatják a nézők. A közszolgálati csatornák gazdag ünnepi programkínálata ebben a mozit nélkülöző időszakban is biztosítja az élménydús kikapcsolódást.

A közmédia és a Nemzeti Filmintézet idén is közösen ünneplik a Magyar Film Napját, amely ebben az évben egyben a magyar film születésének 120. évfordulója is. Az ünnepre először 2018. április 30-án került sor, annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be nyilvánosan Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula A táncz című alkotását.

Ez volt az első magyar, tudatosan rendezett, dramatizált jeleneteket tartalmazó ismeretterjesztő film. Az esemény célja, hogy a páratlan magyar filmkincsre helyezze a hangsúlyt.

Ennek alkalmából a nézők változatos műfajú filmeket láthatnak,

a legnépszerűbb filmvígjátékokat, romantikus szerelmi történeteket, irodalmi adaptációkat, és történelmünk nehéz időszakáról tanúskodó műveket.

„Filmalkotásaink vitathatatlan kulturális értéket képviselnek, így évről-évre megünnepeljük őket. A közszolgálati csatornák egy teljes napot szentelnek a hazai remekműveknek. A Nemzeti Filmintézettel közös célunk, hogy a magyar filmeket széleskörben népszerűsítsük, megőrizve a múltat, a jelent és inspirálva a jövő filmes generációját” – hangsúlyozta Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója hozzátette:

„Fontos kiemelni, hogy a közmédiának az értékteremtő munkája mellett értékőrző szerepe is van.

Meg kell ragadni minden alkalmat, amikor a magyar kultúra mesterműveinek állíthatunk emléket, azokat ünnepelhetjük. A közmédia számára ez nemcsak klasszikus közszolgálati feladat, de egyben kulturális misszió is.”

A Duna Televízió két valódi klasszikussal indít, a rekeszizmok megmozgatásáról Kabos Gyula és zseniális színésztársai gondoskodnak. 8.40-től a csatorna nézői a Meseautót láthatják, majd 12.50-kor kezdődik a második magyar hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj, amelynek többek közt a „A hagymához is hagymát eszek” szállóigévé vált mondás köszönhető. Az este főszereplője a nemrég, életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari lesz.

A színművésznő számára a Körhinta hozta meg a világhírt. A felejthetetlen szerelmi történetet 19.30-tól tekinthetik meg a nézők. A fekete-fehér alkotást 1955-ben a magyar film akkori csúcsteljesítményének tartották. 21.00-kor premierként kerül adásba az Aurora Borealis – Északi fény című dráma, két idősíkon futó, fordulatokban gazdag családi történet.

Az M5 nézői az 1910-es évek egyik legfontosabb magyar filmes műhelyének működésébe nyerhetnek betekintést 15.45-től A sárga csikó nyomában című dokumentumfilmmel. 16.50-től a Szerelem című filmdrámát vetíti a csatorna Darvas Lili, Darvas Iván és Törőcsik Mari főszereplésével. Makk Károly rendezését az 1971-es Cannes-i fesztiválon több díjjal is elismerték. 21.00-tól a közszolgálati televízió műsorán először lesz látható Nemes Jeles László Oscar-díjas alkotása, a Saul fia.

A külföldön az utóbbi évtizedekben a legnagyobb sikert arató magyar film a 2015-ös Cannes-i fesztiválon elnyerte a nagydíjat, a 73. Golden Globe-gálán első magyar alkotásként a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat hozta el, a 88. Oscar-gálán pedig megkapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.

A Duna World 15.10-től a Mágnás Miska fekete-fehér zenés vígjátékkal várja a nézőket. Az operett adaptációt közel 10 millióan látták a mozikban. A csatorna 21.30-tól Szabó István Oscar-díjas Mephistóját sugározza.

A magyar remekek sorából nem maradhatnak ki a rajz- és animációs filmek sem. Az M2 gyerekcsatornán 9.45-től Süsü, Mekk Elek, Frakk, Mirr-Murr, Dr. Bubó, a Mézga család és a Magyar népmesék várják a legkisebbeket. Az időtálló figurák mellett kortárs alkotások is képernyőre kerülnek. Kalandos időtöltésre invitálnak a Kuflik, valamint Bogyó és Babóca. 18.40-től a csatorna a Szaffit vetíti.

Az M2 Petőfi TV-n 22.10-kor a Macskafogó lesz látható. Az idén 35 éves alkotás népszerűsége töretlen, az egyéni humorral fűszerezett felejthetetlen macska-egér háborún generációk nőttek fel, ikonikus mondatai szállóigévé váltak.

A címlapfotó illusztráció.