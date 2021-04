Az ország szabadságát jelképezi a megújuló Citadella – íme, az első látványképek!

Másfélszeresére, húszezer négyzetméterre nő a zöldfelület a megújuló Citadellán. Az erődfalon belül egy több mint 6000 négyzetméteres közpark lesz. Mesterséges tó, kávézó és egy óriási magyar zászló is várja majd a látogatókat. Lesznek új kilátóteraszok is, ahonnan élvezni lehet majd az egyedülálló panorámát. Az ágyútoronyban a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató látványos kiállítás készül. A hosszú évek óta elzárt és mára lepusztult erőd most megkezdett megújítása 2023-ig tart.