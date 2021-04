Karanténbetegségek jelentkezhetnek háziállatainkon

Megosztás Tweet



Macskáknál húgyhólyagbetegség, míg kutyáknál a mozgásszervi megbetegedések száma emelkedett a járvány elmúlt egy éve alatt, derült ki a Duna Televízió Ridikül című műsorában. A meghívott vendégek – Balázs László mentőkutyás világbajnok, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat elnöke, Dr. Varga József állatorvos, Pintér Attila önkéntes állatvédő és Varga Adrienn ál: legtöbbször latvédő, közgazdász – a háziállatok karantén ideje alatt megváltozott életéről beszélgettek.

Az úgynevezett karanténbetegségek kapcsán Dr. Varga József állatorvos elmondta, hogy megszaporodott az elmúlt egy évben húgyhólyagbetegséggel diagnosztizált cicák száma, míg a kutyák esetében a túlterhelés okozta mozgásszervi betegségek kerültek túlsúlyba.

„Cicák esetében ez a szerv reagál legrosszabbul a stresszre, míg kutyusoknál a túl gyakori sétáltatásra vezethető vissza a betegség forrása. Fontos, hogy kutyusainkat fokozatosan szoktassuk hozzá a terheléshez, ne akarja az egész család egész nap sétáltatni őt” – hangsúlyozta az állatorvos a Ridikül hétfői adásában.

A pandémia alatt megnőtt az örökbefogadási kedv is, ám ennek sajnos negatív következményei is lehetnek. Dr. Varga József kiemelte: az állat a most állandóan otthon lévő gazdihoz szokik hozzá, aki, ha a járvány után ismét rendszeresen munkába jár majd, kénytelen lesz otthon hagyni négylábú kedvencét. Előfordulhat, hogy erre az állat nem jól reagál, ezért javasolt már most hozzászoktatni őket a hosszabb ideig tartó távollétünkre. Ezt a véleményt Pintér Attila önkéntes állatvédő is osztotta, hangsúlyozva: egyedüllétre kell tanítani háziállatainkat. „A márciusi fellángolásnak ősszel meg lett a böjtje” – tette hozzá Varga Adrienn állatvédő, kiemelve: sajnos több állat is visszakerült hozzájuk a menhelyre, mert nem viselték jól az egyedüllétet.

A negatívumok egy másik területen is megmutatkoztak, ami pedig a kutató-mentők munkáját érinti.

„Szinte naponta riasztanak minket: legtöbbször eltűnt kisgyereket, eltévedt idős embert, erdőben rekedt kirándulót kell megkeresnünk. Sokkal többen indulnak el ugyanis kirándulni, olyanok is, akik nem igazán tapasztaltak e téren, és nincsenek felkészülve a túrázásra” – mondta Balázs László mentőkutyás világbajnok, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat elnöke, aki elhozta magával a 11 éves mentőkutyát, Symbát is, aki a világ nyolc legokosabb kutyáinak egyike.

A címlapfotó illusztráció.