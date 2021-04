Hit, tudomány, társadalom – exkluzív beszélgetés a Kossuth Rádióban

Megosztás Tweet



Hit, tudomány, társadalom címmel jelent meg egy kötet az Eukarisztikus kongresszus tiszteletére. Ez alkalomból, vasárnap 16 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban exkluzív beszélgetést hallhatnak a kötet több szerzőjével: Erdő Péter bíboros, érsekkel; Balog Zoltán református püspökkel; Köves Slomó vezető rabbival és Vizi E. Szilveszter agykutatóval – hangzott el az M1 Híradójában.

Hit, tudomány, társadalom – ezzel a címmel jelent meg kötet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A könyvbe hazai és külföldi felkért előadók írtak tanulmányokat.

A Kossuth Rádió studiójában ugyanezzel a címmel – Hit, tudomány, társadalom – egy exklúzív beszélgetést rögzítettek. A beszélgetésben egyebek mellett az is szóba került, hogy értelmezhető-e szó szerint a Biblia? Felvett volna-e maszkot 500 éve egy pap vagy egy rabbi járvány idején? Vagy, hogy Mi az értelme a teremtésnek?

Erdő Péter bíboros szerint a középkori járványok idején is, ahogy most is a hit sokat segített az embereknek.

A főrabbi szerint tanulnunk kell a mostani időszakból.

Vizi E. Szilveszter agykutató a globális közös jóért való küzdelemről beszélt.



Az adás különlegessége, hogy felkért előadók korábban még sosem vettek részt együtt ilyen műsorban. A beszélgetést a tervek szerint több nyelvre is lefordítják.

A Kossuth Rádióban vasárnap 16 óra 30 perctől hallható az exkluzív beszélgetés.

