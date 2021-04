Budapesten nyit éttermet az Oscar-gálák osztrák sztárséfje

Megosztás Tweet



A budapesti Matild Palotában nyitja meg első európai Spago éttermét nyár elején Wolfgang Puck Michelin-csillagos osztrák sztárséf, aki 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét.

A Wolfgang Puck Fine Dining Group stratégiai partnerségi megállapodást kötött a nyár elején megnyíló Matild Palotával, amelynek keretében a világhírű mesterszakács veszi át a belvárosi hotel teljes gasztronómiai irányítását. A szállodaépület nemcsak az első európai Spago étteremnek ad otthont, hanem Wolfgang Puck vezetésével születik újjá a palota kávéháza és nyitja meg kapuit egy tetőtéri bár is a Ferenciek terén álló épületben – közölte az MTI-vel szerdán a Matild Palota.

Mint a közlemény emlékeztet, Wolfgang Puck már gyermekkorában elkezdett főzni séfként dolgozó édesanyja oldalán, akinek ösztönzésére tizennégy évesen elkezdte kitanulni a szakácsmesterséget. Fiatal szakácsként olyan neves francia éttermekben dolgozott, mint a párizsi Maxim's, a monacói Hotel de Paris és a 3 Michelin-csillagos provence-i L'Oustau de Baumaniere.

Wolfgang Puck 24 évesen költözött az Egyesült Államokba, ahol 1982-ben a hollywoodi Sunset Boulwardon nyitotta meg első éttermét Spago néven. A kaliforniai konyhájáról nevezetes étterem számos elismerésben részesült: megkapta az AAA Négy Gyémánt Díjat és két Michelin-csillagot is elnyert.

A csaknem három évtizede az Oscar-gálák szakácsaként is ismert sztárséf három vállalatot magába foglaló márkát épített fel. A Wolfgang Puck Fine Dining Group 25 saját tulajdonú, saját hatáskörben és licensz alapján működtetett fine dining étteremből áll, amelyek 6 ország 12 városában vannak jelen. A Wolfgang Puck World Wide portfóliója 79 casual és fast-casual éttermet foglal magába, mindemellett saját márkás fogyasztói termékeket is forgalmaz.

A közlemény szerint a Váci utca 36. szám alatt megnyíló Spago by Wolfgang Puck modern dizájnnal és a Duna utcára nyíló terasszal várja majd a vendégeit. A Spago célja, hogy merőben új gasztronómiai kultúrával gazdagítsa Budapestet, ötvözve a világhírű séf kaliforniai konyhaművészetét, a tehetséges magyar séfek tudását, a magyar hagyományokat és helyi alapanyagokat.

Szeptemberben Matild Café & Cabaret néven, szintén Wolfgang Puck irányításával születik újjá a Matild Palota szecessziós kávéháza, az 1901-ben alapított Belvárosi Kávéháznak az újragondolásaként, a szállodaépület tetején pedig The Duchess néven nyit bárt a hollywoodi séf.

A Wolfgang Puck Fine Dining Grouppal kötött partnerségi megállapodás kiterjed a Matild Palota üzleti és társasági eseményeinek cateringjére, valamint a szobaszervizre is - közölte a Matild Palota.