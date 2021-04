Öt könyv, amelynek a filmváltozata 2021-es

Megosztás Tweet



Több könyvből készült film bemutatóját is halasztották a koronavírus miatt, néhányat eleve 2021-re terveztek, és még nem sok mindent lehet tudni róluk. A könyvek kifogyhatatlan alapanyagot szolgáltatnak újabb és újabb filmekhez. Íme öt könyvön alapuló film, amelyet idén mutatnak be.

Nyúl Péter 2 – Nyúlcipő

A Beatrix Potter könyvének karakterein alapuló második film már elkészült, a koronavírus miatt a magyar mozik a bemutató idejét 2021. június 10-ére tették.

House of Gucci

Ridley Scott Gucci-házaspárról szóló filmjében a párt Lady Gaga és Adam Driver alakítják. A főszereplő, Maurizio Gucci a Gucci-divatház alapítójának unokája volt. A család fényűző életéről, majd összeomlásáról szóló könyvet, amely a film alapjául szolgál, Sara Gay Forden írta. A premiert 2021. nomvember 24-ére tűzték ki.

The Last Duel

Adam Driver a The Last Duel (még nincs magyar címe, de jelentése: Az utolsó párbaj) című filmben is visszatér, ezúttal Matt Damon és Ben Affleck oldalán. A könyvet Eric Jager írta, és a 14. században játszódik, VI. Károly francia király udvarában, és két lovag konfliktusát mutatja be. A filmet szintén Ridley Scott rendezi. A bemutató 2021. október 14-én lesz.

The Green Knight

A brit középkori Artúr király-legenda egyik történetének, a Sir Gawain és a Zöld lovag feldolgozása az USA-ban 2021. július 30-án kerül bemutatásra. A horror jellegű filmben a főszerepet Dev Patel, a Gettómilliomos főszereplője játssza.

Dűne

A klasszikus sci-fi filmváltozatának bemutatójá eredetileg 2020-ban lett volna, ám a vírus miatt ezt is elhalasztották. A bemutató időpontja a port.hu szerint 2021. szeptember 16-a lesz. A Frank Herbert könyvéből készült produkciót Magyarországon forgatták, a főszereplők közt Jason Momoa is szerepel.

