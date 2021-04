A Budavári Palota és a bécsi császári kastély falát is ékesítették a Haas féle szövetek

Megosztás Tweet



A századelő Budapestjének egyik legnívósabb márkája volt a Haas Fülöp és Fiai szőnyeg és szövetgyár, a cég Gizella téren (a mai Vörösmarty tér) álló palotáját pedig minden pesti csodálattal nézte. Nem véletlen, hogy a Budavári Palota legjelentősebb dísztermébe, a hamarosan újjászülető Szent István-terem falaira is Haas-féle aranybrokát szövetet tettek.

Ahogy már korábban mi is beszámoltunk, a Nemzeti Hauszmann program keretében elvégezik a közterületek, a parkok, a várkertek rendbetételét, befejezik a Főőrség és a Lovarda épületét. Ezen kívül folyamatban van a Budavári Palota egyik legszebb szobájának, a Szent István-teremnek a felújítása is. A tervek szerint idén augusztus 20-tól már a nagyérdemű is megcsodálhatja az újra megalkotott ékszerdobozt.

A Budavári Palota Szent István-terme (Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook oldala)

A terem falát egykor a Haas-féle aranybrokát szövet díszítette. Nem meglepő, hiszen a századelő Budapestjének egyik legnívósabb márkája volt a Haas Fülöp és Fiai szőnyeg és szövetgyár, a cég Gizella téren (a mai Vörösmarty tér) álló palotáját pedig minden pesti csodálattal nézte.

A világhírű gyár már a múlté és a csodás Haas-palotát is lebontották az ötvenes évek végén. A pestiek által csak Elizélt palotának csúfolt üvegmonstrum került a helyére – olvasható a Nemzeti Hauszmann Program közösség média felületére feltöltött bejegyzésben.

Idősebb Haas Fülöp virágoztatta fel a céget, aki idővel Bécs után Pesten is üzletet tartott fent. Már 16 évesen a szövőszék mellett ült, s egészen fiatalon 60 szövőszékből álló gyárat igazgatott.

A legenda szerint 60 forinttal kezdett hozzá a vállalkozásához, ehhez képest világhírű céget épített.

Pest mellett Bécsben, Grazban, Nápolyban, Velencében, Milánóban, Párizsban, Londonban, Prágában és Bukarestben is nívós üzlete volt a szőnyeggyárnak s üzemet nyitott Ausztria mellett Csehországban, Angliában, Magyarországon pedig Aranyos-Maróthon, majd később Sopronban is.

Már 1852-ben hirdetést jelentetett meg a magyar lapokban. A Nagyhíd utcai raktárában szőnyegeket, függönyöket, tapétákat és bútorszöveteket kínált megvételre. 1864-ben írták meg a lapok, hogy idősebb Haas Fülöp egy csodás szőnyeget készített Ferenc Józsefnek, amely közepén a császári címer szerepel, körülötte pedig a koronaországok címerei láthatók.

Az idős gyáros nagy álma volt, hogy Pesten csodás palotát épít, ahol a földszinten és az első emeleten lesz a bemutatóterme. 1867-ben ajánlatot tett arra a telekre, amelyen a Német Színház állt, ám évtizedekkel korábban leégett. Idősebb Haas Fülöp 1870-ben, 78 évesen meghalt, így már nem láthatta, az 1874-ben átadott pazar Haas-palotát, amely Budapest egyik legszebb épülete volt.

A Haas-palota (Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook oldala)

Az építkezést 1872-ben kezdték meg, majd két évre rá már át is adták. A lapok pedig azt is kiemelték, hogy a cégvezetése arra is figyelt, hogy a berendezéseket a legjobb magyar iparosokkal készíttesse el.

A gyáralapító Haas Fülöp mindkét gyermeke részt vett a cégvezetésben, azonban Haas Róbert 1876-ban, Haas Ede pedig 1880-ban meghalt. Az unoka, az 1859-ben született ifjabb Haas Fülöp három évvel később döntött úgy, hogy részvénytársaságot alapít és kiszáll a gyár vezetéséből.

1885-ben a budapesti országos kiállításon Rudolf trónörökös is meglátogatta a Haas Fülöp nevét viselő cég pavilonját és különösen a keleti mintás szőnyegek nyerték el a tetszését.

Ezt követően a cég egyre-másra kapta a megrendeléseket a császári udvartól, így 1896-ban, amikor átadták az új királyi vonatszerelvényt, senkit sem ért váratlanul, hogy a szőnyegeket Haaséktól vásárolta az udvar.

A sok megbízás mellett az sem meglepő, hogy a Budavári Palotában készülő Szent István-terem fali aranybrokát szövetét is Haas Fülöp és Fiai szállította.

Majd 1926-ban jött a tragikus hír, Haas Fülöp bécsi palotájában önmaga ellen fordította a vadászfegyverét. A tette azonban nem lepte meg a környezetét, hiszen évek óta visszavonultan élt, s depresszióban szenvedett.

Az első világháború alatt alaposan megcsappant a vagyona, olyannyira, hogy a halála után kiderült, valóban közel járt az elszegényedéshez.

A Haas Fülöp és Fiai ekkor már csak a nevében volt családi vállalkozás, nagyrészvényesek irányították. A végső ítélet pedig a második világháború idejére tehető, a háború elvitte a világhírű márkát, mellette pedig a fenséges palota is megsérült.

A Haas-palota helyére épített Elizélt palota (Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook oldala)

Igaz ugyan, hogy megmenthető lett volna, ám a kommunisták inkább a lebontása mellett döntöttek, s a helyére egy a pestiek által csak Elizélt-palotának csúfolt kockaházat építettek. Az épületet azóta lebontották, egy modernebbet alkottak, ám így sem léphet a gyönyörű Haas-palota helyébe, amely a belváros egyik ékköve volt.

