Ötforintos kuglerrel ünnepelték a költészet napját

Ma 116 éve, április 11-én született József Attila, ezért ünnepeljük ezen a napon a magyar költészet napját. Immár második éve ezt is a járvány árnyékában. Sok online programot szerveztek, de például több mint 20 bevásárlóközpontban is szólt a Vers mindenkinek – hangzott el az M1 Híradójában.

Több tucatnyi vers díszít már napok óta egy vámospércsi fát. A település ezzel a kezdeményezéssel emlékezett meg idén a magyar költészet napjáról.

"Érdekes, mert ma délelőtt így séta közben figyeltem az embereket és igen, aki itt gyalog elmegy, az mindegyik megáll és kicsik, fiatalabbak, idősebbek de az érdekesség kedvéért egy pillanatra elkezdik böngészni ezeket a verseket" – fogalmazott Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere.

Egy ajkai cukrászda is készült április 11-re. Egy József Attila korabeli süteménnyel. A kugler kekszet jelképes összegért, öt forintért árulják.

„Fontosnak tartjuk a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy mennyire fontos számukra, mennyire szép költemények vannak, ehhez most egy QR kódot is csatlakoztattunk, még pedig amiatt, mert a mai gyerekek elsősorban az internet segítségével tájékozódnak a virtuális világot hívják segítségül, ez a QR kód most, ami a sütemények mellé jár, ez pedig egy József Attila vershez kalauzolja el őket"– mondta Patakfalvi Andrea, az ajkai Kristály Cukrászda tulajdonosa.

Szentendrén programok híján lírai sétára invitálta a műkedvelőket a Szentendrei Kulturális Központ.

A költészet napján versekkel lepték el a közintézmények ablakait, a kirakatokat és a buszmegállókat, egy külön verstérképpel lehetett tájékozódni.

„Mindenképpen egy kulturális élményt szerettünk volna ebben a nehéz helyzetben, hiszen nagyon kulturális feltöltődésre nincsen most lehetőség és azt gondoljuk, hogy ez a program egy olyan szabadtéren végigjárható séta, amely a családoknak is kiváló lehetőség ezen a hétvégén"– mondta Lakatos Judit, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.

Az ország nagyobb bevásárlóközpontjaiban az MTVA és a Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezésére a hangosbemondókon keresztül csendült fel egy- egy irodalmi remekmű.

„Egy olyan új helyszíne tud lenni tud lenni a verseknek, nem az interneten, nem tévékben, nem rádiókban, ahol már megszoktuk a verseket, hanem váratlan tud lenni, egyszer csak az alátét zene helyett elhangzik egy Ady Endre vers, vagy egy Arany János vers, vagy egy Vörösmarty Mihály vers, erre talán felkapják a fejüket az ott sétálgatók, nézelődők, vásárlók" – fogalmazott Pál Dániel Levente, a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai igazgatója.

A költészet napját 1964 óta ünneplik április 11-én, József Attila születésének évfordulóján.

Ezt az ország szinte valamennyi pontján megünnepelték. A vírushelyzet miatt azonban sok helyen online, digitális programokkal.

A Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei úti sírkertben tematikus sétát és ingyenes szabadtéri koncerteket kínált, szigorúan a képernyőkön keresztül. A Művészetek Palotája pedig meglepetésfelvételeket tett közzé a médiatárában. Új novellasorozatot indítottak és igazi különlegességekkel várták a zenerajongókat is az alkalomból.



