„Angela Merkelnek sikerült Németországból egy NDK-t csinálni”

Az Ez itt a kérdés keddi adásában a 21. századi kultúrharc, azaz a kultúráért zajló globális küzdelem aktuális történéseiről és folyamatairól beszélgettek a műsor vendégei, Schmidt Mária, Schiffer András, L. Simon László és Pogonyi Szabolcs.

Az adásban szó esett a francia köztársasági elnök radikális iszlámmal folytatott küzdelméről, valamint a beszélgetés támája volt többek között, hogy a lengyel labdarúgók egy emberként utasították vissza a BLM mozgalomra utaló meccs előtti térdelést a Wembley Stadion gyepén, és az is, hogy a napokban a Hertha Berlin menesztette Petry Zsoltot a Magyar Nemzetben megjelent, az edzővel készített interjú miatt. A műsorban azzal is foglalkoztak, hogy miközben a nyugati világban a szobordöntések korszaka dúl, vajon miért állítottak szobrot egy angol egyetemen a 18 éves klímaügyi aktivistának, Greta Thunbergnek?

A műsor egyik vendége, Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum igazgatója úgy vélekedett a francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron radikális iszlámmal folytatott küzdelméről, hogy „itt több tényező van, amely mind egy irányba mutat, és nem véletlen, hogy Macron a liberális amerikai véleményformálók részéről is nagyon erős kritikát kapott, de ami a muszlim kisebbséget illeti, az a probléma, hogy a többségi társadalom, tehát a szekuláris francia társadalom kulturális mintaadó képessége megrendült”.

Nem akarnak már olyanok lenni, mert a franciák, mint gyarmatosítók, mint a muszlimok kizsákmányolói nem tették lehetővé, hogy a bevándorolt muszlimok számára a szociális felemelkedés valósággá váljon, amit ők egyébként elvártak, és amire számítottak – tette hozzá.

Schmidt Mária felidézte azt is, hogy nemcsak Macron alatt, hanem Sárközy alatt is és előtte is voltak rendzavarások, amikor fölgyújtották ismétlődően a külvárosokban az autókat, és randalíroztak. Franciaországban ugyanúgy előfordult, hogy a rendőrök lelőttek egy fiatal muszlim fiút, aki elbújt, és utána a rendőrök nem tudták megindokolni, hogy erre miért volt szükség. Ahogy Amerikában is egy fekete letartóztatottnak a nyakára való térdeléssel kezdődött a most már több mint egy éve tartó randalírozáshullám.

„A nyugati kultúráknak a mintaadó képessége került veszélybe, és ha nincs mintaadó képesség, akkor nincs integrációs vonzás, és ha nincs integrációs vonzás, akkor saját példaképeket fognak keresni, és erre a radikális iszlám nagyon jó megoldásnak tűnik sokak számára” – fejtette ki véleményét Schmidt Mária.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója a petry-ügy kapcsán elmondta: Angela Merkelnek sikerült Németországból egy NDK-t csinálni, a legsötétebb időszakból.

„Nem az edzéstervet ismertette, nem azt mondta, hogy a kapusedzéseket hogy tartja, hanem egy magyar újságnak, a szülőhazájába adott egy interjút, amiben nem volt egyetlen egy kifogásolható mondat sem. De Németországban aki nem ezerrel egy irányba megy azzal, amit a fősodor megszab, azzal mind így elbánnak, mindenkivel” – mondta Schmidt Mária.

Címlapfotó: M5