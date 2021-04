A legszebbek közé választották ezt a könyvet

Megosztás Tweet



Az Ars et virtus album sikere nemzetközi színtéren is bemutatja, népszerűsíti a két nép sok évszázados együttélését, kulturális kölcsönhatásait, és a magyar művészet sok évszázados, magas európai színvonalát.

A legszebb könyvek közé választották a Horvátországban kiadott Ars et virtus – Magyarország és Horvátország – 800 év közös kulturális öröksége című nagykiállítás katalógusát. Az Ars et virtus kiállítás albumának sikere nemzetközi színtéren is bemutatja, népszerűsíti a két nép sok évszázados együttélését, kulturális kölcsönhatásait, és a magyar művészet sok évszázados, magas európai színvonalát.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere képviselte Magyarországot azon a horvátországi megnyitóünnepségen, amelyet 2020 szeptemberében, a 800 év közös kulturális öröksége című kiállítás alkalmával rendeztek Zágrábban. A magyar és horvát műkincseket felvonultató Ars et virtus nagykiállítás kiemelkedő zágrábi sikere után, a tárlat katalógusa is a figyelem középpontjába került. A gazdagon illusztrált, exkluzív megjelenésű album képviseli majd többek között a horvát könyvművészetet a Frankfurti és Lipcsei Nemzetközi Könyvvásáron.

A Szép horvát könyv című pályázaton, amelyet a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár hirdetett meg,

210 pályamű közül a 18 legszebb kiadvány közé választotta a szakmai bírálóbizottság.

A horvát formatervezők által megtervezett, Szent István zágrábi ereklyetartójától, Munkácsy Mihály festményéig nagy értékű magyar és horvát műkincsek, egyházi relikviák fotóival illusztrált tanulmánykötetet a tavaly szeptemberi kiállítás megnyitóra horvát és angol nyelven publikálták.

A tervek szerint a 2021 októberére halasztott budapesti megnyitón a magyar nyelvű változata is megjelenik. A kiállítás a zágrábi Klovicevi Dvori Galéria és a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint számos horvát és magyar közgyűjtemény, történészek és művészettörténészek együttműködésével jött létre. A zágrábi Magyar Kulturális Intézet is segítette a történelmi léptékű projektet.

A címlapfotó illusztráció.