A feldúlt királysírok között csak a tudósok tehetnek rendet

Az archeogenetika új tudománya ma már lehetőséget teremt a történelem során feldúlt székesfehérvári Koronázó Bazilikában összekeveredett csontok beazonosítására, így hamarosan méltóképpen eltemethetjük középkori királyainkat. A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában Neparáczki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpont vezetője beszélt az intézet eredményeiről.

A székesfehérvári királysírokat a török kor végére feldúlták és kifosztották, az egyetlen megmaradt királysírt 1848-ban fedezték fel. III. Béla és felesége sírja ma a budai Mátyás templomban van, a székesfehérvári bazilikában talált többi emberi maradványt pedig az 1938-ban kialakított sírkerti osszáriumban (csontkamrában) összekeverve helyezték el. Az archeogenetika tudományának segítségével ma már azonban beazonosíthatóvá váltak a középkori királyaink csontjai. Az Árpád-házi gének már megvannak, hamarosan pedig a Hunyadi gén segítségével Mátyás király beazonosítása is lehetővé válik.

Egy horvátországi templomban, a lepoglavai pálos kolostorban sikerült azonosítani Mátyás király fiának és unokájának sírját. Corvin János és Corvin Kristóf csontjai tehetik lehetővé, hogy a székesfehérvári osszáriumban lévő összekeveredett királycsontok közül el lehessen dönteni, hogy melyek Mátyás királyéi. A Hunyadiakat a horvátok is nagyon tisztelik, ezért is segítették a magyar kutatók munkáját. Mátyás király nem csak Magyarország, de Közép-Európa többi népe számára is fontos és tisztelt történelmi szereplő, ezért is lenne kiemelt jelentőségű maradványainak azonosítása. A kutató a műsorban beszélt a horvátországi mintavétel folyamatáról és jelentőségéről, az archeogenetikai módszerek alkalmazásáról is.

„Mi itt utódok a Kárpát-medencében lehetünk annyira hálásak ezeknek az uralkodóknak, hogy ne egy romkertben nyugodjanak. (…)

Azt gondolom, hogy ma is minden magyar ember kihúzhatja magát, ha a magyar történelmet olvassa, lábjegyzetben sem találunk olyat, amikor a magyarok átálltak volna bármelyik másik fél oldalára, mi mindig kitartottunk a céljaink mellett. Szükség lenne egy olyan pontra, ahol meg tudnánk emlékezni az ezeket az eszméket valló királyainkról”

– hangsúlyozta Neparáczki Endre a kutatásuk célját.

Ennek lehetőségét teremtik meg modern eszközökkel a Magyarságkutató Intézetben. Korábbi cikkünkben részletesebben is beszámoltunk a folyamatról, aminek végcélja a Nemzeti Pantheon kialakítása.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Címlapfotó: Az egykori koronázó bazilika romkertje a Székesfehérvári Osszárium felnyitása napján, 2021. február 22-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)