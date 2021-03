Új dokumentumfilm készült Amy Winehouse-ról

Megosztás Tweet



Halálának tizedik évfordulóján új dokumentumfilmet mutatnak be Amy Winehouse-ról. Az alkotásban a brit énekesnő édesanyja oszt meg részleteket 27 évesen elhunyt leánya életéről.

Az Amy Winehouse: 10 Years On című film a BBC Two és a BBC Music közös munkájával készült, a mesélő a Rehab és a Back to Black című slágerrel ismertté vált énekesnő szklerózis multiplexben szenvedő édesanyja, Janis.

A készítők elmondása szerint Amy Winehouse édesanyja közel állt lányához, és számos olyan történet hangzik el a filmben, amely eddig kevéssé volt ismert, illetve eltér az eddigi narratíváktól.

„Érzésem szerint a világ nem ismeri az igazi Amy-t, azt, akit felneveltem. Kerestem a lehetőséget, hogy bemutassam gyökereit, és mélyebb betekintést engedjek az életébe" - fogalmazott Janis Winehouse egy szerdán közzétett nyilatkozatában.

A Grammy-díjas Amy Winehouse alkoholmérgezésben halt meg londoni otthonában 2011 júliusában; alkohol- és drogproblémái végigkísérték karrierjét.

A dokumentumfilm korábban nem látott archív családi felvételeket is bemutat.

A család, a barátok, az Amy-t legjobban ismerők segítségével összeálló kép az alkotók szándékai szerint az énekesnő életét új megvilágításba helyezi. Mint elmondták, a film erőteljesen és érzékenyen, női szemszögből ábrázolja az Egyesült Királyság egyik leginkább kedvelt énekesnőjét, szerelmeit és örökségét.

Hat évvel ezelőtt Amy címmel már készült egy dokumentumfilm róla, Asif Kapadia rendező munkájáért Oscar-díjat kapott.

Igaz, az énekesnő édesapja, Mitch Winehouse (aki könyvet írt lányáról, és a kötet magyarországi megjelenése kapcsán Budapesten is járt) azt a filmet "félrevezetőnek" nevezte, és akkor úgy nyilatkozott, hogy a család elhatárolódik a műtől.