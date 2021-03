Föld alatti kiállítás

Egy műtárgy – egy kérdés címmel hirdetett játékot az Aquincumi Múzeum, amelynek gyűjteményéből a Kisföldalatti megállóiban plakátokon mutatnak be műtárgyakat, mellettük egy-egy megválaszolandó kérdéssel.

A koronavírus-járvány miatt a múzeumok hónapok óta zárva tartanak, ezért az Aquincumi Múzeum is igyekszik a kerítésein kívül is elérhetővé tenni a kultúrát – olvasható az intézmény MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint írják, március 26-tól a Kisföldalatti vonalán új megvilágításba helyezett műtárgyakra lehetnek figyelmesek az utazók.

A megállókban található plakátok az Aquincumi Múzeum őskortól a népvándorlás koráig terjedő régészeti emlékanyagából emelnek ki 15 különlegességet. A látványos tárgyfotók mellett egy-egy megválaszolandó kérdés bírja fejtörésre az utazóközönséget.

Mint írják, a plakátokon található kérdések megválaszolásával akár értékes aquincumi ajándékcsomagot is lehet nyerni. Annak érdekében, hogy a játékos műtárgyvadászatba bárki be tudjon kapcsolódni, a kérdések az Aquincumi Múzeum közösségi oldalaira is felkerülnek.

További információ az intézmény honlapján, valamint a múzeum Facebook- és Instagram-oldalán érhető el.

A címlapfotó illusztráció.