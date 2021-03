Öt kihagyhatatlan filmmaraton a hétvégére

Megosztás Tweet



A filmtermés az elmúlt és az idei évben is elmarad a szokásostól, de a van több órányi klasszikus a tarsolyunkban, amik nem csak elsőre, de ismét megnézve is kalandos kikapcsolódást nyújtanak.

Nincs sok lehetőségünk társasági programokat szervezni, marad a kirándulás vagy a filmnézés kikapcsolódásként. Hogy változatosságot vigyünk a hétköznapokba, érdemes olyan mozis estéket is szerveznünk, melyek alkalmával a régen betervezett alkotásokat is megnézhetjük végre. Íme az öt klasszikus.

1. Harry Potter

A J. K. Rowling könyvei alapján készült filmsorozat 2001 és 2011 között repítette el a nézőket a varázsvilágba. Rupert Grint, a Ron Weasley-t alakító színész a közelmúltban beszélt arról, hogy időnként fullasztó volt számára az egy évtizeden át tartó filmfelvétel, és szívesen csinált volna mást. Ennek ellenére fantasztikus élményként írta le a forgatást. A sorozat 12 Oscar-díj-jelölést, valamint több MTV Movie Awards- és BAFTA-díj-jelölést kapott.

2. A Gyűrűk Ura

J. R. R. Tolkien regényének adaptációja három részből áll, amelyben ugyan szerepelnek halandók, de mindenféle mágikus lény, a hobbitok, tündék, törpök és orkok világába kalauzol el bennünket. Érdekesség, hogy a Szarumánt játszó, néhai Sir Cristopher Lee nagy rajongója volt a trilógiának, és találkozott is az íróval. A színész eredetileg egy másik mágus, a Sir Ian McKellen által megformált Gandalf szerepét szerette volna megkapni, amit egyébként Sir Sean Connery visszautasított.

A sorozat harmadik és egyben utolsó része mind a tizenegy Oscar-díjat megnyerte, amire jelölték. A sorozat bővített változatai összesen 681 percet (majdnem tizenegy és fél órát) tesznek ki.



3. A hobbit

A hobbit A Gyűrűk Ura előzménytörténete, és szintén három részből áll. A második részben Benedict Cumberbatch játssza Smaugot, a sárkányt. A lényt, mozgást és mimikát rögzítő technológia segítségével hozták életre. A színész nem csupán a karakter hangja akart lenni, teljesen beleélte magát a szerepbe. Íme egy rövid, félperces összehasonlítás:

4. Csillagok háborúja (Star Wars)

A sci-fi filmsorozat alaptörténete most már három trilógiából áll, de ha időnk engedi, van pár extra Star Wars-történet is (Zsivány Egyes, Solo). És persze ha már ennyi elmesélt történet, kulisszatitkokból is akad bőven. A baljós árnyakban a díszletet például olyan magasra építették, amilyen magasak a színészek voltak. Ám nem számoltak Liam Neeson 193 centiméteres magasságával. Így aztán az összes ajtót újra kellett építeniük a díszletezőknek, ami 150 ezer dolláros, azaz több mint 45 millió forintos pluszköltséget jelentett.

5. Az éhezők viadala

A fiktív Panemben játszódó filmsorozat sem hagyható ki, főleg ha rajongunk a posztapokaliptikus történetekért. Az első rész forgatásakor harmincöt sminkes vett részt a munkálatokban, a színészek egyedi külsejéhez pedig négyszázötven parókát használtak fel. A filmeknek van egy kis köze néhány híres énekesnőhöz is, ugyanis a második, harmadik és negyedik részt Francis Lawrence rendezte, aki Lady Gaga Bad Romance, Beyoncé Run the World (Girls) és Avril Lavigne Sk8er Boi című számának videóklipjét is. A főszereplőt alakító színésznő, Jennifer Lawrence 26 millió dollárt, azaz közel nyolcmilliárd forintot kapott a négy filmért.