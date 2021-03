Bort, sört vagy röviditalokat iszunk leginkább Magyarországon?

Megosztás Tweet



A rendszerváltozás környékén a statisztikák szerint több évig világelső volt Magyarország az alkoholfogyasztás terén, szerencsére azonban mostanra jelentősen kevesebb szeszes italt iszunk. Bemutatjuk, hogy hogyan állunk jelenleg nemzetközi összevetésben az egyes italfajták fogyasztásával.

A szocializmus évtizedei alatt sok minden átalakult Magyarországon, ezek közé tartoztak az alkoholfogyasztási szokások is. A 60-as évek elején még a hazánkban elfogyasztott italok felét a borok tették ki, a maradék egy-egy negyedét pedig a sörök és a röviditalok. Ekkoriban még sehol nem voltunk a nemzetközi összevetésben. A magyar 9 literes fogyasztáshoz képest például Franciaországban 1961-ben 26 liter, Olaszországban pedig 19 liter alkoholt ittak meg.

A statisztikákban az alkoholfogyasztást a tisztaszesz-tartalomra számítják át. Tehát, ha mondjuk 2,5 liter sörfogyasztásról beszélünk, akkor az 5 százalékos alkoholtartalommal számolva 50 liter, azaz 100 üveg sört jelent évente.

A 80-as évekre és a rendszerváltozásra azonban minden átalakult. Az alkoholfogyasztás emelkedésében is látszódott az a társadalmi krízis, ami a 80-as évek végére csúcsosodott ki.

1989-ben, 1990-ben és 1991-ben Magyarország világelső volt az egy főre jutó alkoholfogyasztás terén.

A csúcson közel 17 liter tiszta alkoholt ittak meg a magyarok, tehát a hatvanas évekhez képest csaknem megduplázódott a mennyiség. A szocializmus évtizedeiben a fogyasztás szerkezete is átalakult, a bor visszaszorult, a nyolcvanas években már sörből és töményből fogyott a legtöbb.

Szerencsére a rendszerváltás sokkja után csökkent az alkoholfogyasztás Magyarországon, mára az európai középmezőnyben vagyunk csak.

Nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatokat az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO gyűjt. Természetesen ezeknek az adatoknak vannak korlátai, de azért mindenképpen érdekes megnézni, hogy hogyan állunk a különböző országok összevetésében.

A borfogyasztás központja nem meglepő módon a Mediterráneum nyugati felére esik. Franciaországban, Portugáliában, Olaszországban isszák a legtöbb bort az emberek. Magyarország a középmezőnyben található a borfogyasztás terén. Bár tőlünk északra már nem nagyon termelnek bort, Északnyugat-Európában elég sok import bor fogy. Kelet-Európában viszont szinte semennyi.

A sörfogyasztás centruma már Közép-Európában van

Csehországban évente minden 15 évnél idősebb ember átlagosan 6,9 liter tiszta szesznek megfelelő sört iszik meg évente. Ami 5 százalékos alkoholtartalommal számítva 275 üvegnek felel meg.

Magyarország a sörök terén is a középmezőnyben helyezkedik el, 3,9 literes fogyasztásunkkal. Jóval több sört iszunk, mint a franciák (2,4 liter) vagy az olaszok (1,9 liter), ugyanakkor jóval kevesebbet, mint az osztrákok (6,4 liter) , a németek (5,6 liter) vagy a lengyelek (5,9 liter).

A harmadik nagy alkoholkategóriába a röviditalok, vagyis a tömények tartoznak. Magyarország itt az erős középmezőnyben van, 3,5 literrel. Bulgária (5,2 liter), Szlovákia (4,1 liter) és Kelet-Európa (Lettország 5,1 liter, Litvánia 4,8 liter, Észtország 4,6 liter) a fő töményfogyasztó a kontinensen. Ami nálunk a pálinka, az Szlovákiában a slivovica és a borovicka, Bulgáriában a rakia, Kelet-Európában pedig a vodka – minden országnak megvan a saját röviditala.

Ha pedig a fenti három kategóriát összeadjuk, és a teljes alkoholfogyasztást nézzük, akkor azt látjuk, hogy sokkal kisebbek a különbségek az egyes európai országok között, mint egy-egy alkoholfajta esetében. Magyarország 10,8 literes fogyasztása, például pont megegyezik Németországéval. Még sok másik európai ország is a 10–12 liter közötti kategóriában van, például Lengyelország, Franciaország, Spanyolország, Szlovákia és Románia is. Európa fő alkoholfogyasztója Csehország, bár azért a csehek 12,9 literes fogyasztása sem kiugró a többi országhoz képest. A statisztikák szerint már egy ideje közelítenek egymáshoz a kontinens országai a fogyasztás mennyiségében, és az elfogyasztott alkoholok fajtáiban is.

Természetesen az összefoglaló statisztikák csak egy részét mutatják meg az alkohollal kapcsolatos kérdéseknek. Beszélhetnénk például még a nők és a férfiak fogyasztása közötti hatalmas különbségről, vagy a nagyivás problémáiról is. Ugyanakkor az átlagos fogyasztási mennyiségek alapján is láthatjuk a különböző országok egyfajta „nemzeti alkoholfogyasztási karakterét”.

Ahogy a fenti részletesebb adatokban láthattuk, Magyarország bizonyos szempontból különleges a kontinensen. A bor hagyományosan a déli országokban, a sör északon, a tömények pedig keleten népszerűek. Mi ugyanakkor ezeknek a zónáknak a metszetében vagyunk, nálunk kiegyensúlyozott az alkoholfajták versenye.

A címlapfotó illusztráció.