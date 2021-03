Újabb stratégiával áll elő filmjei megjelenítéséhez a Warner Bros.

Megosztás Tweet



A Warner Bros. jövőre visszatér korábbi módszeréhez, azaz kizárólag a mozikban adja ki filmjeit az idei vegyes premierek helyett. Az exkluzivitási idő azonban az új trendeknek megfelelően változik.

A legfrissebb döntéssel jővőre lezárul a stúdió 2021-es kísérlete, amely során olyan kasszasikernek tervezett filmeket adtak és adnak ki egyszerre a mozikban, valamint a premiert követő első 31 napban az HBO Maxon (Magyarországon az HBO GO-n), mint a Wonder Woman 1984 (2020. december 24.), a Godzilla vs. Kong (2021. március 31.), a Mortal Kombat (2021. április 16.), az Öngyilkos osztag (2021. augusztus 6.), a Dűne (2021. október 1.) és a Matrix 4 (2021. december 22.) – számolt be róla a The Verge.

A hír a Warner Bros. és a Regal cinemas által birtokolt Cineworld bejelentésével került napvilágra. A világ második legnagyobb mozilánca új megállapodást kötött a stúdióval, melynek részeként

több mint hat hónap leállás után a Regal filmszínházak áprilisban újra megnyílnak, és az HBO Max-bemutatójuk mellett még idén elkezdik játszani a Warner Bros. filmjeit, például a Kong vs. Godzillát és a Mortal Kombatot.

A bejelentés szerint a Regal mozik az HBO Max vagy más streamingszolgáltatás konkurenciája nélkül ismét teljes exkluzivitással rendelkeznek majd a Warner Bros. filmjeire, amikor azok 2022-ben visszatérnek a mozikba. A kizárólagosság ideje azonban ezúttal már sokkal rövidebb lesz:

az elmúlt években megszokott 90 napos szabványtól eltérően a Regalnak csak feleannyi, 45 napos exkluzivitása lesz a Warner Bros. filmjeire.

A rövidített filmszínházi ablak nem új keletű. A stúdiók a koronavírus-járvány filmszakmára gyakorolt ​​pusztító hatását próbálják enyhíteni legfrissebb változtatásaikkal. A Paramount nemrégiben hasonló 45 napos ablakot jelentett be olyan nagy sikerű filmjeihez, mint a Mission: Impossible 7, és még rövidebb, 30 napos ablakot a kisebb filmekhez.

A Universal is hasonló megállapodásokat kötött az AMC-vel és a Cinemarkkal: az 50 millió dollárnál alacsonyabb bevételű belföldi nyitással kezdő filmek 17 nappal a premier után érnek el a fizetős streamingszolgáltatókhoz, míg azokra az alkotásokra, amelyek meghaladják ezt a határt az első hétvégén, a debütálásukat követő 31 napig kapnak exkluzivitást a filmszínházak.

A címlapfotó illusztráció.