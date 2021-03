Premierrel készül az M5 csatorna a lengyel–magyar barátság napja alkalmából

Megosztás Tweet



Március 23-án láthatják először a nézők a magyar televízió műsorán Andrzej Wajda Oscar-díjas lengyel filmrendező Tatarak – A kálmos illata című filmjét, amely ékes példája a lengyel és a magyar kultúra összefonódásának. A tévépremiert a közmédia M5 kulturális csatornája a lengyel–magyar barátság napján 21.00 órától sugározza.

A 2009-es filmdráma alapját Jaroslaw Iwaszkiewicz műve adja, amelyet Márai Sándor motívumaival egészített ki a világhírű rendező. Ám nem ez az egyetlen közös kulturális lengyel–magyar szál a film kapcsán: több szereplője is játszott már magyar filmekben.

A főszerepet alakító színésznőt, Krystyna Jandat Szabó István Oscar-díjas Mephistójában is láthatták a nézők. Jadwiga Jankowska-Cieślakot Makk Károly Egymásra nézve című filmjében, Jan Englert pedig Gyöngyössy Imre és Kabay Barna filmrendezők Halál sekély vízben című drámájában.

A magyar vonatkozású lengyel filmmel méltóképpen emlékezik meg a közmédia csatornája a két nemzet közötti barátságról március 23-án,

amely tizennégy éve ennek a példaértékű nemzetközi köteléknek az ünnepnapja.

Andrzej Wajda: Tatarak – A kálmos illata (Fotó: MTVA)

Marta a gyönyörű, középkorú nő egy munkamániás orvos felesége, sokat van egyedül. Bár a külvilág számára kiegyensúlyozottnak látszik, súlyos, feldolgozatlan traumája egész életét befolyásolja. A II. világháború alatt férjével elvesztették kamasz fiaikat, ami megváltoztatta egész további sorsukat. Marta rossz közérzetről panaszkodik, és a férje miután megvizsgálja, azzal szembesül, hogy felesége súlyos beteg, menthetetlen. Az asszonyt régi barátnője látogatja meg. Marta a folyóparton felfigyel egy fiatal fiúra, Bogusra, és annak barátnőjére. Akár Marta valamelyik fia is lehetne Bogus, és talán ezért is vonzódik hozzá az asszony… Andrzej Wajda többszörösen összetett filmet készített 2009-ben, amelyet akkor a Berlinale versenyprogramjába is beválogattak.

A magyar és a lengyel közmédia – szoros együttműködésben – az emléknapnak szentelt műsorokkal, filmekkel tiszteleg a két ország történelmi összetartása előtt.

Mindkét ország büszkén nyilatkozik kapcsolatukról, hiszen a két nép a történelem során már többször bizonyította, hogy kölcsönösen számíthatnak egymásra. A magyar közmédia ebből az alkalomból egy hónapon át több csatornáján is a két ország történelmi kapcsolatát feltáró programokat, lengyel filmalkotásokat sugároz.

Tatarak – A kálmos illata tévépremier március 23-án, kedden 21.00 órától az M5 csatornán.

