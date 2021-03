Lengyel-magyar barátság napja: A történelmi összetartás előtt tiszteleg a két nemzet közmédiája

Megosztás Tweet



Tizennégy éve már, hogy március 23-án ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját. A két nemzet közmédiája – szoros együttműködésben – az emléknapnak szentelt műsorokkal, filmekkel tiszteleg Lengyelország és Magyarország történelmi összetartása előtt.

A magyar-lengyel kapcsolatokról mindkét ország büszkén nyilatkozik, hiszen a két nép a történelem során már többször bizonyította, hogy kölcsönösen számíthatnak egymásra. A március 23-i lengyel-magyar barátság napja ezt a példaértékű nemzetközi köteléket hivatott ünnepelni. A magyar közmédia ebből az alkalomból egy hónapon át több csatornáján is a két ország történelmi kapcsolatát feltáró programokat, lengyel filmalkotásokat sugároz.

„A lengyel-magyar barátság napja kiemelt jelentőséggel bír Magyarország és a magyar közmédia életében is. Március 23-án a két nép több évszázadra visszamenő, történelmi és kulturális hagyományait igyekszünk bemutatni csatornáinkon az Európában is legendás barátságunk és bajtársiasságunk keretein belül. Nem véletlen, hogy ez a kapcsolat 2015-ben a Magyar Örökség-díjjal bekerült a magyarság szellemi múzeumába. Bízunk benne, hogy az Árpád-kortól tartó szoros barátságot nemcsak napjainkban, hanem jövőnkben is ápolhatjuk, továbbadhatjuk gyermekeinknek, unokáinknak. Ennek érdekében célunk az, hogy televíziós és rádiós műsoraink minél nagyobb betekintést adjanak a magyar embereknek Lengyelország büszkeségiből” – mondta Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás- és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója.

Március 23-án számos műsorban megemlékeznek a lengyel-magyar barátság napjáról: így például a Dunán a Család-barátban, az M5-ön a Librettóban és az Ez itt a kérdésben, illetve a Kossuth Rádióban a Jó reggelt Magyarországban, a Kalendáriumban és a Nagyokban is. A Bartók és Dankó rádiókban lengyel zeneszerzők művei fognak felcsendülni a jeles ünnep előtt tisztelegve.

Az M5 kulturális csatornán március 22-én 21 órától látható „Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek…” című dokumentumfilm. Az alkotás az 1939-es eseményeket dolgozza fel, amikor több mint 100 ezer lengyel katona és civil menekült érkezett hazánkba, hogy a II. világháború viszontagságai elől Magyarországon keressen menedéket.

Március 23-án 21 órától Andrzej Wajda Tatarak – A kálmos illata című, két irodalmi mű alapján készült filmjének tévépremierje lesz a közmédián. Jaroslaw Iwaszkiewicz műve adja a film alapját, melyet Márai Sándor motívumaival egészített ki a világhírű rendező. Március 28-án 15:55-kor kerül adásba Magyar szentek lengyel földön című ismeretterjesztő film, amely az Oravkán (Kisárván) álló, Keresztelő Szent Jánosnak szentelt magyar szentek templomának történetét mutatja be. Az egykori magyar-lengyel határon álló kis falu épségben megőrzött temploma, a két nép barátságának kiemelkedő jelképe.

A Duna Televízión március 28-án 23.10-től vetítik a Walesa – A remény embere című filmet. Lech Walesa a lengyel politikai élet egyik meghatározó alakja volt az 1970 utáni időszakban, társaival húsz éven keresztül küzdött a szabad lengyel szakszervezetek létrehozásáért és megtartásáért. A film egészen 1989 őszéig követi a munkásságát. A csatorna áprilisban is műsorára tűz több lengyel filmalkotást: a Gyilkos vagyok, a Vágta és Az utolsó család lesz látható a Dunán.

„Kevés olyan mély és szilárd nemzetek közötti kötődésről tudunk a világon, mint a lengyel-magyar történelmi barátság. A sokszor közös sors, a nemzethez és a hagyományokhoz való ragaszkodás, az identitástudat, a bátorság, a hit, a mindkét nép lelkében élő "kereszténység védőbástyája" önkép, a hasonló jövőkép – mindez olyan erős kapocs, amit nem lehet eltépni” – mondta Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója.

„Árpád-ház és Piast-ház, Károly Róbert és Ulászló, Báthory István és Jagellók, magyar pálosok és Czestochowa, Varga Béla és Marian Waligora - csak néhány név, amely megdobogtatja a lengyel és magyar szíveket. A két himnusz kezdősorai is <<Nem veszett el Lengyelország, nem amíg mi élünk!” és „Isten áldd meg a magyart…>> hűen tükrözik ezt a lelkiséget, a közös értékrendet. Tisztelettel emlékezünk meg tehát a 2021-es év lengyel-magyar barátságának ünnepnapjáról!” – tette hozzá a magyar vezérigazgató.

A közös emlékezés és együttműködés keretében a Lengyel Televízió (Telewizja Polska) számos, Magyarországnak szentelt műsort sugároz csatornáin március 23-án és 24-én. Az ebből az alkalomból adásba kerülő dokumentumfilmekből a nézők többek között megismerhetik az 1944-es varsói felkelést segítő magyar katonák történetét, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit és annak lényeges lengyel szálait. Bemutatják továbbá Henryk Sławik és id. Antall József történetét is, akik mintegy 5000 Magyarországra menekült lengyel zsidó életét mentették meg a II. világháború alatt.

A magyar-lengyel barátság napja alkalmából a magyar Országgyűlés és a lengyel Szejm elnökének javaslatára március 23-án, kedden Budapesten az Országház homlokzatára kitűzik a lengyel nemzeti lobogót, a lengyel parlament épületét pedig a magyar nemzeti színekkel világítják meg Varsóban.

A címlapfotó illusztráció.