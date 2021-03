A szocializmus építészeti hagyatéka, a brutalizmus

Megosztás Tweet



A brutalizmus egy erősen megosztó építészeti stílus, aminek fő eleme a beton volt. Hazánkban a második világháború után bontakozott ki, főként a szocializmus alatt terveztek ilyen épületeket.

„A brutalizmus erősen megosztó stílus volt már a kezdetektől, és ez a mai napig sem változott” – derült ki az M1 Itthon vagy! pénteki adásából. Budapesten sétálva több brutalista épületet is láthatunk. A brutalizmus az 1950-es években Angliából indult el.

A Thököly út egyik irodaépülete egykor az Országos Kisipari Szövetkezetek székháza volt, de állítólag megfordult itt a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezetője, Kádár János is. A székház lépcsőzetesen elcsúsztatott hasábokból áll, és 1973-ban épült. Az épületnek a külföldi építészek is a csodájára járnak a díszes márványpadló, az egész házban visszaköszönő faburkolatok, vagy éppen a rozsdamentes acél és piros lépcsőkorlátok miatt. Az épületet igyekeznek minél korhűbb állapotban tartani, így egy ideje felkerült a filmesek térképére is.

A Thököly út egyik irodaépülete egykor az Országos Kisipari Szövetkezetek székháza volt. (Fotó: M1)

Az MSZMP egykori kerületi székházában jelenleg az Államkincstár lakik. Az épület különlegessége, hogy női építész, Pázmándi Margit alkotta. A pártház szimmetrikus, négyzet alapú tömb, a főbejárat előtt hosszan húzódó lépcsősorral.

Az Államkincstár épülete. (Fotó: M1)

A budai Csalogány utcában található, állami célra létrehozott irodaház szintén az 1970-es években épült. A brutalista építészetben a felhasznált anyagokat, technológiákat nem eltakarták, hanem inkább kihangsúlyozták azokat. A brutalista épületek leginkább használatos anyaga a beton volt.

A budai Csalogány utcában található, állami célra létrehozott irodaház. (Fotó: M1)

A mozgalom egyik jeles és első hazai képviselője, az Ybl-díjas Jánossy György volt, aki az 1960-as évek második felében készült budai, vízivárosi lakóházat tervezte, amely a Gyorskocsi utcában található. Az építész egy későbbi munkája Pesten, a Váci úton van, egy 13 emeletes toronyház, amely különböző típusú betonfelületekből áll.

Budai, vízivárosi lakóház a Gyorskocsi utcában. (Fotó: M1)

A budai Fehérvári úti piac avantgarde külsővel rendelkezik. A piac egy idő után korszerű köntöst kapott, mert a Kádár-rendszer brutalista épületei nem éppen a minőségükről voltak híresek. A piramisszerű piac szürke betonfelületei mellett a műkövet is felfedezhetjük itt, ami még díszítést is kapott.

A Fehérvári úti piac. (Fotó: M1)

A modern építészet Európában az 1910-es években indult, de a hazai brutalizmus a II. világháború után bontakozott ki. „1944-ben a műegyetemista hallgatókat a visszavonuló német fronttal együtt nyugatra hurcolták, és azok a hallgatók, akik ezt túlélték, a háború végén Dániában és Skandináviában kötöttek ki. Egy-két évig ott maradtak, gyakorlatot szereztek, és azt követően jöttek haza” – mondta Kovács Dániel, művészettörténész.

A később Ybl- és Kossuth-díjas Farkasdy Zoltán építész Dániában tanult, és skandináv szemlélettel tervezett itthon három brutalista toronyházat Kelenföldön, Budapest XI. kerületében. Ez az egyik első hazai lakótelep, ahol többféle stílusban is készültek a lakótömbök.

Három brutalista toronyházat Kelenföldön, Budapest XI. kerületében. (Fotó: M1)

Az 1960-as évek végén Tenke Tibor építésznek a budafoki kísérleti lakótelep volt első jelentős munkája. Nagyobb lakóterület és az épületek mellett szolgáltatóközpont jellemezte, mosodával, üzletekkel, óvodával és iskolával. A budafoki lakótelep terve Ybl-díjat is kapott, és megmutatja, hogy mennyivel esztétikusabb, ha különféle épületek alkotnak egy lakóközösséget.

Tenke Tibor, építész budafoki kísérleti lakótelepe. (Fotó: M1)

Budapest egyik legkülönlegesebb brutalista temploma a Farkasréti Mindenszentek Plébánia. 1977-es felszentelése után a Vatikánba látogatott Kádár János, és a plébánia képével bizonyította a pápának, hogy Magyarországon vallásszabadság van. A templomot a nívódíjas építész, Szabó István ingyen, társadalmi munkában tervezte.

A Farkasréti Mindenszentek Plébánia. (Fotó: M1)

Másik példa az újpalotai toronyház, amit Tenke Tibor tervezett. A 71 méteres óriás Budapest legmagasabb lakóépülete, és egyben víztoronyként is szolgált.

Az újpalotai toronyház, amit Tenke Tibor tervezett. (Fotó: M1)

A brutalista stílus egyik kiemelkedő épülete Csíkvári Antal tervei szerint készült. Az óbudai ház a Bécsi út feletti domboldalban teraszos kialakításával követi a lejtős telek vonalát. Az épületet a ’60-as években tervezték, jelenleg high-tech orvosdiagnosztikai gépek készülnek benne. Ez az épületkomplexum üzemcsarnok és irodaház egyben, és geometrikus formáik jellemzik.

Az óbudai ház a Bécsi út feletti domboldalban teraszos kialakításával követi a lejtős telek vonalát. (Fotó: M1)

Címlapfotón: Az újpalotai toronyház (Fotó: M1)