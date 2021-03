Harminc éve nincs közöttünk a legendás Fender-gitárok atyja

Megosztás Tweet



Harminc éve, 1991. március 21-én hunyt el Leo Fender, a világhírű Fender gitármárka alapítója. A főként rock- és rock-and-roll-zenészek által használt gitárok megjelenésük óta a legnépszerűbb elektromos hangszerek közé tartoznak.

A Fender Musical Instruments Co. (Fender Hangszerek Vállalat) alapítója, Clarence Leonidas Fender – röviden Leo Fender – 1909. augusztus 10-én született Kaliforniában.

Érdekesség, hogy sosem tanult meg gitározni, fiatal korában zongorázott, és a szaxofonnal is próbálkozott. A főiskolán könyvelőnek tanult, pedig már tinédzser korától fogva érdeklődött az elektronikai eszközök felé, és folyamatosan fejlesztette a tudását ezen a téren.

Saját gitárüzletét, a Fender Radio Service-t 1938-ban alapította, ahol a rádiók mellett már foglalkozott erősítőkkel és erősítővel ellátott akusztikus gitárokkal is. A második világháború idején (amikor is nem sorozták be, mert gyerekként tumor volt a bal szemén, amit el kellett távolítani, így az egyik szeme üvegszem volt) találkozott Doc Kauffmannal, aki steelgitár- és elektromosgitár-fejlesztő volt.

If it wasn't for Leo Fender inventing the Telecaster & Stratocaster electric guitars, Jimi Hendrix

Muddy Waters

Jimmy Page

Andy Summers

E.C.

Freddie King

SRV

David Gilmour

Bruce Springsteen

Buddy Holly &

Steve Cropper All would've sounded different. Leo Fender d. 3-21-91. pic.twitter.com/DYMrJyp6bD — Sean Mcdowell (@dvesean) March 21, 2021

Együtt meglapították a K&F Manufacturing Co. nevezetű céget, de ekkor még főként erősítőket és hawaii gitárokat forgalmaztak.

Kauffmann a világháború után, 1946-ban kilépett, így jött létre a Fender márka.

A vállalkozás neve Fender Electric Instrument Company (Fender Elektromos Hangszerek Vállalat) lett. Az 1940-es években jelentek meg a legendás, mai napig használt Telecaster és Stratocaster elektromos gitárok, valamint 1960-ban a Jazz Bass nevű elektromos basszusgitár.

Számos világhírű zenész használt és használ Fender-gitárokat.

2019-ben híres gitárosok álltak össze a Trónok harca két írójával, hogy eljátsszák a sorozat főcímdalát Fender-modelleken.

Néhány világhírű zenész, aki Fender-gitáron játszott vagy játszik:

Jimi Hendrix, Jimmy Page (Led Zeppelin), Keith Richards (The Rolling Stones), John Frusciante és Flea (Red Hot Chili Peppers), Eric Clapton, Bob Dylan, Adam Clayton (U2), Tom Morello (Rage Against The Machine), David Gilmour és Syd Barrett (Pink Floyd), Kurt Cobain (Nirvana), Eddie Van Halen (Van Halen), George Harrison (The Beatles), Jamie Cook (Arctic Monkeys), Stevie Ray Vaughan és Jeff Buckley.

Leo Fender 1965-ben betegség miatt eladta a Fendert és leányvállalatait a kanadai CBS stúdiónak, de tanácsadóként kapcsolatban maradt velük 1970-ig. Fender felgyógyult betegségéből, és 1979-ben két barátjával újabb zeneipari vállalkozást alapított G&L Musical Products néven.

A Fender márka alapítója Parkinson-kórban halt meg 1991. március 21-én.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fender (@fender) által megosztott bejegyzés

Címlapfotó: Instagram/@fender