Ma van Szent Patrik napja – Amerikában is tartják az írek nemzeti ünnepe

Az évente tartott ünnepet Írország egyik védőszentje tiszteletére tartják.Mutatjuk röviden, miről is szól Szent Patrik napja azon kívül, hogy megszólják azt, aki nem visel zöldet, és hogyan ünnepli Amerika az ír nemzeti ünnepet.

Szent Patrik Írország védőszentje, akit március 17-én, halálának napján ünnepelnek. Szent Patrik az ötödik században misszionárius volt Írországban. Az íreknél ezen a napon az emberek templomba mennek, de Amerikában is tartják az ünnepet. Ennek egyik oka, hogy sok ír telepedett le az Egyesült Államokban.

„Írországban a 17. században ismerték el ezt a napot hivatalosan keresztény ünnepnapként, és azóta nőtt a jelentősége, gyakran a világszerte legünnepeltebb nemzeti napként tekintenek rá” – közvetítette a Fox News John Quinn, a Tullamore D. E. W. nemzetközi márka nagykövetének és az Ír Whiskey Egyesület alelnökének szavait.

Bostonban először 1737-ben tartottak Szent Patrik napi felvonulást, a világon elsőként. Ezután tartott felvonulást New York, Írország csak később vette át ezt a szokást. Az Egyesült Államokban a Chicago folyót minden március 17-én zöldre festik, a New York-i Empire State Building pedig az ír zászló színeiben, zöld-fehér-narancssárga színekben pompázik. A Fehér Háznál is megemlékeznek az ünnepről, az északi pázsit szökőkútját pedig szintén zöldre festik. Írországban többek között a postahivatal főépülete világít zölden.

Bár ma már szokás különféle alkoholok, főleg a nemzeti ital, az ír whiskey fogyasztása, ez nem mindig volt jellemző. Írországban az 1970-es évektől lehetnek csak nyitva ezen a napon a pubok. 1970 előtt egyedül a dublini kutyakiállításon lehetett sörhöz jutni, amit a nemzeti nap jegyében hozott zárvatartás ellenére is meg lehetett tartani.

A legenda szerint Szent Patrik egy háromlevelű lóhere segítségével magyarázta el a Szentháromságot az akkor még pogány íreknek, így az egyik legjellemzőbb formája az ünneplésnek mégis a zöld öltözet, kiegészítők vagy lóhere viselése, akár Amerikáról, akár Írországról legyen szó.

A címlapfotó illusztráció.