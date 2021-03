Véget vet a fiókmegosztásoknak a Netflix

Egy új ellenőrzési folyamat bevezetésével próbálja visszaszorítani a jogosulatlan jelszómegosztások miatt közösen használt fiókokat a Netflix. A streaming szolgáltató eddig nem foglalkozott az ebből adódó bevételkieséssel, az új piaci szereplők megjelenése miatt azonban most megvan rá az esély, hogy bekeményít.

Új funkciót tesztel a Netflix, amely arra kéri a nézőket, bizonyítsák, hogy egy háztartásban élnek a felhasználói fiók tulajdonosával – közölte a társaság csütörtökön.

A kijelölt Netflix-felhasználók figyelmeztetést kapnak, amelyben arra kéri őket, hogy a fiók tulajdonosának küldött szöveges üzenet vagy e-mail részleteinek megadásával verifikálják a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát – számolt be róla a Daily Maily.

„Ha nem a fiók tulajdonosával él, akkor saját fiókra van szüksége, hogy folytathassa a filmnézést" – olvasható a figyelmeztetőüzenetben.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021