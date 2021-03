Öt kirándulóhely Budapesten, ahol kicsit fellélegezhetünk a digitális térből és a bezártságból

Megosztás Tweet



A jó idő alkalmából íme öt olyan budapesti kirándulóhely, ahol a fővároson belül élvezhetjük egy kicsit a természetet, és elszakadhatunk a home office-tól.

Jön a tavasz, és a természet is egyre hívogatja az embert. Főleg most, a koronavírus idején, amikor sokan home office-ban vannak, és még kevesebb időre teszi ki a lábát az ember a lakásból. Ilyenkor főleg jól esik egy kis időt a szabadban tölteni. Ezúttal Budapestre fókuszálva, íme néhány kirándulóhely a főváros területén.

Ám fontos információ, hogy az intézkedésekre reagálva a BKK március 10-től átáll a tanszüneti menetrendre, valamint néhány járaton március 16-ától szintén változás várható a 20 óra utáni kijárási tilalom végett alkalmazott járatcsökkentés miatt.

1. Naplás-tó

Bár a többség úgy gondolja, hogy csak Budán vannak jó úticélok kirándulásra, Pest is rejteget néhány erre alkalmas helyszínt. A Naplás-tó a XVI. kerület szélén, Cinkota mellett található. Ez Budapest legnagyobb területű állóvize, ami a Szilas-patak visszaduzzasztásakor alakult ki. Nem csak a víz és színes állat- és növényvilága nyújt kikapcsolódást, a tó körül információs táblák vannak elhelyezve. Körbejárhatjuk a tó mögötti szántóföldeket, és az út túloldalán lévő Cinkotai parkerdőt is. Piknikezésre kiváló, a parkerdő területén tűzrakóhelyet és padokat is találunk. A tavat BKV-val a 46-os busszal, biciklivel és autóval is könnyen megközelíthetjük.

Kilátás a bicikliút melletti padokról a tóra (Fotó: Hirado.hu)

2. Tündér-szikla

A János-hegy részét képező Tündér-hegyből emelkedik ki a sziklacsoport. A 21 és 21A buszok Normafa megállójától könnyen elérhető, innen a János-hegy irányába kb. 20 perc séta szükséges célunkig. Erdei sétánk után egy darabig betonúton kell menni, de ott is gyönyörű természet vesz minket körbe. Ha a Libegő zugligeti állomása felől közelítjük meg, egy kisebb hegyi túra vár ránk.

(Fotó: Wikipédia)

3. Ördög-orom és Farkas-völgy

A XII. kerületi Farkasréti temető felől érdemes megközelíteni Ördög-ormot, ami az 59-es villamos Farkasréti tér, végállomásnál található. Itt egy kisebb mászás vár a túrázóra, és érdemes odafigyelni, hogy milyen cipőben megyünk, mert egy kicsit csúszhat is. Hamar fel lehet érni a tetejére, és innen már látszik Farkas-völgy is, ahova az ösvényt követve juthatunk el. Farkas-völgy erdei ösvénye után a Normafára vagy a Szabadság-hegyre is vehetjük az irányt, ha tovább túráznánk.

Ördög-szószék (Fotó: Wikipédia)

4. Árpád-kilátó (Látó-hegy)

A Kolosy térről a 65-ös busz Fenyőgyöngye megállójáig kell menni. Itt a Fenyőgyöngye étteremtől átmegyünk az út túloldalára, ahol információs táblák várnak, és már indulhatunk is felfele, az Árpád-kilátóhoz. A Látó-hegyen mászás vár ránk, de fél órán belül fel lehet érni. Cserébe gyönyörű kilátás, padok és tűzrakóhely fogad minket.

(Fotó: Wikipédia)

5. Remete-szurdok (Máriaremete)

A II. kerületi Máriaremetéről érdemes indulni, ahova Hűvösvölgyből az 57-es vagy a 63-as busszal is eljuthatunk, attól függően, hogy Máriaremete vagy Remeteszőlős felől szeretnénk megközelíteni a kirándulóhelyet. A tanösvényen eljutunk a Remete-barlanghoz, amely egy, a pálos rend feloszlatása után ideköltöző remetéről kapta nevét. Ezután követhetjük az Országos Kéktúra kék jelzését, ha egy könnyedebb túrára vágyunk. Aki nagyobb túrát szeretne, az az OKT útvonala helyett felkapaszkodhat a Remete-hegyre.

Kilátás a hegyről a szurdokra (Fotó: Wikipédia)

