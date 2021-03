Magyar klasszikusokkal ünnepel március 15-én a közmédia

Megosztás Tweet



A március 15-i nemzeti ünnepen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére a közmédia számos csatornája készül változatos programokkal. A kínálatban a magyar klasszikus filmek és zenei előadások mellett, érdekes stúdióbeszélgetések és különleges, kifejezetten erre az alkalomra készült műsorok is helyet kaptak.

Március 15-én 8 órakor zászlófelvonással kezdődik az ünnepi program, amelyet az M1-en és a Duna Televízión is élőben követhetnek a nézők. Ezután 8.20-tól Áder János köztársasági elnök mond beszédet, amit az előbb említett két csatornán kívül a Kossuth Rádió is közvetít.

A Duna Televízió egész napos ünnepi műsorfolyammal készül. A 9 órakor kezdődő stúdióbeszélgetések során szó lesz többek között az 1848. március 15-i eseményekről, Petőfi Sándor szerepéről, a Budapest-Bécs-Pozsony háromszögről és arról is, hogy mi vezetett végül a forradalom leveréséhez. Utána 11.20-tól kiderül, mennyire tükrözik a történelmi valóságot Jókai művei a 1848-as események kapcsán, illetve szó lesz arról is, hogy miként adhatjuk át gyermekeinknek eleink gondolkodásmódját. A Lúdas Matyi című animációs filmet 13.15-től vetíti a Duna, majd 16.30-kor A kőszívű ember fiai következik két részben, este 20.05-kor pedig A Hídember című magyar filmdráma, amely gróf Széchenyi István életét mutatja be.

Az M5 csatornán a klasszikus irodalmi és történelmi témájú magyar filmek, zenei műsorok mellett a Librettó című kulturális magazinban is megemlékeznek a jeles eseményről. Ezen kívül még három miniprogrammal készülnek az ünnep alkalmából. A 16.40-kor kezdődő Kolor segítségével a műalkotások rengetegében kalandozhatnak a nézők – a nemzeti ünnep kapcsán Thorma János: Talpra magyar című festménye kerül a középpontba.

A 18.50-kor adásba kerülő A Titok című műsorban arra keresik a választ, hogy miért lesz valaki huszár hagyományőrző, és vajon hogyan él tovább a huszárság a XXI. században. 19.50-től a Kőmesékben pedig egyik legszebb épített örökségünk, a Magyar Nemzeti Múzeum mondja el történetét Reviczky Gábor hangján.

A Kossuth Rádióban szintén egész nap ünnepi tartalmakkal készülnek a hallgatóknak, amelyek között valódi kulturális csemegéket is felfedezhetünk. Ilyen például az 1958-ban Ruttkai Éva és Mensáros László által felolvasott Jókai-regény, Az aranyember felvétele, amelynek hanganyagát az MTVA Archívum munkatársai erre az alkalomra restaurálták. A színészlegendák által előadott történet öt, félórás részre bontva lesz hallható a hét folyamán, hétköznap esténként 22.30-tól a Rádiószínház adásaiban.

Az aranyember mai napig Jókai Mór legnépszerűbb alkotásai közé tartozik, a mű egyébként a szerző személyes kedvence volt. Emellett az 1848. március 15-én kitört pesti forradalom 12 pontba szedett követeléseit Pelyach István történész foglalja össze a nemzeti ünnepen pontonként 2-2 percben, amelyek elején és végén a Szabad Kossuth Rádió szignálja csendül fel.