Felháborodtak a felhasználók a Netflix legújabb húzásán

Új funkciót tesztel a Netflix, amely arra kéri a nézőket, bizonyítsák, hogy egy háztartásban élnek a felhasználói fiók tulajdonosával – közölte a társaság csütörtökön.

Egyes Netflix-felhasználók figyelmeztetést kapnak, amelyben arra kérik őket, hogy a fiók tulajdonosának küldött szöveges üzenet vagy e-mail részleteinek megadásával verifikálják a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát.

„Ha nem a fiók tulajdonosával él, akkor saját fiókra van szüksége, hogy folytathassa a filmnézést" – olvasható a figyelmeztetőüzenetben.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

A Netflix-felhasználók a hírt követően a közösségi médiában tombolták ki dühüket. Egyikük a Twitteren egészen odáig ment, hogy

– számolt be róla a Daily Mail.

A biztonsági szakértők azonban az online biztonság megerősítését célzó lépésként üdvözölték a Netflix húzását, kiemelve, hogy a jelszómegosztás kiküszöbölésével csökken annak a valószínűsége, hogy a fióktulajdonos hitelkártya adatai rossz kezekbe kerülnek.

LendingTree csütörtökön közzétett, 1546 amerikai felnőtt részvételével készített felmérése szerint tízből négy streaming szolgáltatást igénybe vevő valaki más hitelesítő adatait használja a filmnézéshez. Ezenkívül azt is megállapították, hogy a fiókmegosztásoknál a Netflix volt a legnépszerűbb, a válaszadók 52 százaléka mondta azt, hogy más felhasználói fiókján keresztül nézte a piacvezető műsorait

Egy 2019-es tanulmány szerint a Netflix, amely nemrég áremelést hajtott végre,

Netflix szolgáltatási feltételei szerint egy fiók felhasználóinak ugyanabban a háztartásban kell élniük, de a vállalat és más streaming szolgáltatók eddig nem foglalkoztak a jelszómegosztások visszaszorításával, mivel az előfizetők erőteljes növekedése és a cég stabil részvényárfolyama eddig ellensúlyozta a kieső bevételekkel kapcsolatos aggályokat.

A Netflixnek azonban most minden eddiginél telítettebb piacon kell megtartania a vezető szerepét az új streaming szolgáltatások, köztük a Disney +, az AT & T, az HBO Max, az NBCUniversal Peacock és a ViacomCBS Paramount + megjelenésével.

akik eddig a kanapéra huppanva a barátaik jelszavával élvezték ingyen és bérmentve a streaming szolgáltatást.

Az egyik kritizáló a Twitteren azt írta: „Túl kapzsik lettek ... a közepes minőségű tartalom árainak emelése után ... ha ezt folytatják, összeomlanak."

Egy másik Twitter-felhasználó az új megoldás üzenetét forgatta ki:

Olyanok is kiírták magukból frusztrációjukat, akik barátaik miatt aggódnak.

„A jelszómegosztási korlátozásoknak semmi értelme, mert igen, én felhatalmaztam a barátomat egy film megnézésére. Ha ezt bevezetik, valószínűleg felmondom a Netflix-előfizetésem” – fogalmazott az egyik felhasználó.

Password sharing restrictions make no sense bc yes I authorised my friend to watch a movie. Will probably leave #Netflix @NetflixIndia if this gets implemented.

— Swapnil (@blaackbeee) March 12, 2021