Hetvenmillió dollárt fizettek egy virtuális műalkotásért

Az Everydays – The First 5000 Days (Mindennapok – Az első 5000 nap) című digitális alkotást az amerikai Mike Winkelmann, művésznevén Beeple készítette. A mű ötezer egyedi kép kollázsa, amelyeket egyenként készítettek naponta több mint 13 éven át.

– közölte az aukciósház.

“Everydays: The First 5000 Days” just sold for $69,346,250 at Christie’s Auction — shattering the previous NFT record of $6.6M set last week.

This makes Beeple among the top three most valuable artists in the world. pic.twitter.com/d1wNaEOmfe

