Elégették, majd digitális műalkotásként egy vagyonért eladták Banksy egy művét

A 2006-os szitanyomat tokenizált képének (ideájának) tulajdonjogáért az NFT (non-fungible, nem helyettesíthető tokenek) piacán fizetett az ether nevű kriptopénzzel a pillanatnyi árfolyamon 380 ezer amerikai dollárnak (117 millió forint) megfelelő összeget a vevő, aki a tulajdonjogot továbbadhatja, így a vásárlás befektetésként is működik.

A tokenizálás a dolgok digitális eszközzé alakítását jelenti. A digitális művek esetében a blokkláncon rögzítik, hogy éppen ki az adott termék tulajdonosa.

A fizikai voltában megsemmisített képet 95 ezer dollárért vásárolta meg az Injective Protocol nevű blokklánccég,

Az elégetett képen látható jelenetben egy művészeti árverés látható, ahol az emberek a Nem tudom elhinni, ti hülyék, hogy tényleg megveszitek ezt a vacakot! feliratú festményre licitálnak.

Top five this week | Group who set fire to a $33,000 Banksy print and turned it an NFT have posted it on YouTube—watch the video here @BurntBanksy https://t.co/fprhb4IO4z

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) March 7, 2021