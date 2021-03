A baba, amiről kislányok milliói álmodoznak több mint fél évszázada

Napjainkban is Barbie egyike a legkelendőbb divatbabáknak. A baba a mai napig jelentős bevételi forrása a Mattel Inc. játékgyártó cégnek. Az első Barbie megalkotója egy amerikai üzletasszony, Ruth Handler, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. Barbie több mint hatvan éve a játékpiac fontos része, több vita és per témája.